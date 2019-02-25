Каким бывало поле «Арсенала» в разные годы: эксклюзивные фото

На прошлой неделе руководство Премьер-лиги запретило проводить матчи в Туле до того момента, пока поле не придет в полную готовность. Но руководство «Арсенала» все же надеется, что этот матч состоится на своем стадионе.

Надо сказать, что перенос принесет проблемы очень многим. По нашей информации, на сегодняшний день на матч уже продано около 12000 билетов, причем 2000 из них – болельщикам ЦСКА.

Если говорить о простых любителях футбола, то элемент конфронтации, связанный с переносом, не в интересах ни одной стороны. Болельщики двух клубов считаются дружественными, и в Москве армейцы тульских фанатов традиционно принимают достаточно тепло. Не говоря о том, что и некоторые поклонники ЦСКА уже построили планы на выходные, в которые входит посещение Тулы. Как-никак, ближний выезд.

Все должно определиться завтра, когда в Тулу прибудет очередная комиссия, которая и оценит состояние поля. В «Арсенале» высказывают все же сдержанный оптимизм по этому поводу.

Тут время играет за нас – подогрев был включен еще 9 февраля, и с каждым днем состояние поля только улучшается.

Правда, на вопрос, какова в этой ситуации позиция ЦСКА, руководитель пресс-службы «Арсенала» Алексей Честнов ответил, что у него нет такой информации.

По-видимому, от мнения хозяев армейского клуба тоже что-то будет значить. Для сравнения: вопрос готовности или неготовности тульского поля применительно к матчам с другими московскими клубами время от времени поднимался, но решение всегда исходило в интересах именно любителей футбола. В частности, не стало когда-то добиваться переноса руководство московского «Спартака». С армейцами уже был прецедент переноса игры, который, как всем помнится, закончился демаршем Дмитрия Аленичева. Он, как и обещал, послал на матч молодежный состав. Как выяснилось, подобные акции – все равно что попытка достучаться до небес. До конкретных адресатов они не доходят. Прошло несколько лет, и вот опять та же история, и с тем же ЦСКА.

Опять же интересный у нас регламент. Проводить матчи на снегу в мороз минус 14 градусов, он позволяет, а в канун весны, после трех месяцев зимы, никакие скидки уже не работают. Или не работают, когда дело касается определенных клубов. Хочешь – не хочешь, а начнешь верить в теорию масонских заговоров.

С другой стороны это урок и для клуба. Ведь все в прошлом году могло повернуться чуть оптимистичнее для нас, и «Арсенал» оказался бы среди участников еврокубков. Давайте помечтаем, что он даже вышел в весеннюю часть. И что тогда?

Собирается условный «Челси» в Тулу, и вдруг оказывается перед фактом, что подогрев был включен еще 9 числа, но поле все равно не готово. Это уже казус не в глазах российской общественности, а перед всей Европой.

Значит, надо что-то менять во взаимоотношениях внутри клуба и во взаимоотношениях с партнерами, чтобы на эти грабли больше не наступать. Кредитная история в этом отношении у нас давно нехорошая, и претензии будут возникать хотя бы на ее основе, пока проблема не будет окончательно снята.

Ну а пока болельщики томятся в ожидании завтрашнего решения, предлагаем слега поностальгировать, и вспомнить как выглядело тульское поле в разные периоды своей жизни.

Конечно, в советское время любые матчи вне лета, когда об искусственном подогреве можно было только мечтать, он имелся только на одном стадионе в СССР – «Торпедо», были сами по себе проблемой. В частности, игра поздней осенью (в конце октября!!!) 1984 года с красногорским «Зорким», когда поле представляло обледенелый каток. Сезон тогда начинался, как правило, 2 мая, заканчивался в середине апреля. А в 1980 году из-за разных переносов, связанных с олимпиадой, последнюю игру в Туле вообще провели 12 сентября. Какие уж тут искусственные подогревы.

В 1996 году сезон «Арсенал» начал на поле косогорского стадиона «Металлург» – Центральный стадион готовился, наконец, к укладке нового поля. И первая же игра того чемпионата с «Космосом» из Долгопрудного, которая состоялась 6 апреля, больше походила на водное поло – лужи, лужи, лужи, и ничего кроме луж, это легко представить по этим снимкам. Интересно, что регламент такие заплывы вместо футбола вполне себе позволял.

Ну а на Центральном стадионе укладывать новое чудо-поле из Швейцарии помогали даже преисполненные самых радужных надежд болельщики. Все жили представлением о лучшем. Не зря все приезжие тренеры потом говорили: у вас структура для высшей лиги (тогда еще была высшая, а не Премьер лига).

Поле действительно восхищало. В первые годы своей жизни оно выдерживало даже настоящие ливни – вода уходила в землю практически моментально. Хотя и поплавать по нему тоже было удовольствие. Когда еще поплаваешь в швейцарской травке. Теперь такую возят не из-за границы, а из Алексинского района.