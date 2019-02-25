новости
новости
Регистрация
В городском кремле презентовали «Тульскую историко-культурную энциклопедию»
Фото: Дмитрий Черба

В городском кремле презентовали «Тульскую историко-культурную энциклопедию»

Над 750-страничным изданием трудились тульские библиотекари, архивисты, историки и краеведы.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии». В мероприятии приняли участие президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

«Тульская историко-культурная энциклопедия» – уникальная книга, изданная в рамках подготовки празднования 500-летие возведения Тульского кремля. Создать её предложили молодые учёные ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Идею поддержал глава региона Алексей Дюмин.

«Это первое в истории региона научно-справочное издание, содержащее систематизированную информацию об истории и современном состоянии региона в целом, малых исторических городов, учреждений культуры и ведущих промышленных предприятий», – отметила Марина Левина.

Заместитель председателя правительства поблагодарила авторский коллектив и выразила надежду, что такие проекты и дальше будут находить поддержку в регионе.

На 750 страницах энциклопедии представлено около 300 статей по истории тульских музеев, библиотек, архива, крупнейших и легендарных предприятий, культурных центров, малых городов и поселений. Многие иллюстрации издания публикуются впервые. Над изданием работали ученые ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научные сотрудники музеев, государственного архива, областных библиотек, краеведы.

Галерея
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 1
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 2
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 3
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 4
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 5
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 6
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 7
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 8
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 9
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 10
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 11
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 12
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 13
Презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии», Фото: 14
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
презентация книгиТульская историко-культурная энциклопедияэнциклопедия о Тульской областиправительство Тульской области
Место
ТулаТульский кремль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области мальчик попал под машину, катаясь с горки
В Тульской области мальчик попал под машину, катаясь с горки
Каким бывало поле «Арсенала» в разные годы: эксклюзивные фото
Каким бывало поле «Арсенала» в разные годы: эксклюзивные фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.