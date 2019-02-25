В городском кремле презентовали «Тульскую историко-культурную энциклопедию»

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Над 750-страничным изданием трудились тульские библиотекари, архивисты, историки и краеведы.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии». В мероприятии приняли участие президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

«Тульская историко-культурная энциклопедия» – уникальная книга, изданная в рамках подготовки празднования 500-летие возведения Тульского кремля. Создать её предложили молодые учёные ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Идею поддержал глава региона Алексей Дюмин.

«Это первое в истории региона научно-справочное издание, содержащее систематизированную информацию об истории и современном состоянии региона в целом, малых исторических городов, учреждений культуры и ведущих промышленных предприятий», – отметила Марина Левина.

Заместитель председателя правительства поблагодарила авторский коллектив и выразила надежду, что такие проекты и дальше будут находить поддержку в регионе.

На 750 страницах энциклопедии представлено около 300 статей по истории тульских музеев, библиотек, архива, крупнейших и легендарных предприятий, культурных центров, малых городов и поселений. Многие иллюстрации издания публикуются впервые. Над изданием работали ученые ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научные сотрудники музеев, государственного архива, областных библиотек, краеведы.