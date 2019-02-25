В Тульской области ищут очевидцев наезда на велосипедиста

Фото из личного архива Алексея Харитонова

ДТП произошло в субботу, 23 февраля, на дороге «Тула – Щекино», недалеко от поселка Первомайский.

В редакцию Myslo обратился активный участник тульского велодвижения Алексей Харитонов. Он просит жителей региона помочь найти свидетелей ДТП, непосредственным участником которого он стал.

В субботу, 23 февраля, примерно в 19.30 на дороге «Тула – Щёкино», на подъезде к поселку Первомайский, Алексея сбил автомобиль серого цвета, предположительно «Нива». На месте аварии остались осколки фары и бампера. Сейчас велосипедист находится в больнице и ищет очевидцев аварии – водители, двигавшиеся в это время со стороны Тулы, могли видеть момент ДТП.