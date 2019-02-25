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В Тульской области ищут очевидцев наезда на велосипедиста
Фото из личного архива Алексея Харитонова

В Тульской области ищут очевидцев наезда на велосипедиста

ДТП произошло в субботу, 23 февраля, на дороге «Тула – Щекино», недалеко от поселка Первомайский.

В редакцию Myslo обратился активный участник тульского велодвижения Алексей Харитонов. Он просит жителей региона помочь найти свидетелей ДТП, непосредственным участником которого он стал.

В субботу, 23 февраля, примерно в 19.30 на дороге «Тула – Щёкино», на подъезде к поселку Первомайский, Алексея сбил автомобиль серого цвета, предположительно «Нива». На месте аварии остались осколки фары и бампера. Сейчас велосипедист находится в больнице и ищет очевидцев аварии – водители, двигавшиеся в это время со стороны Тулы, могли видеть момент ДТП.

Если вы стали очевидцем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора, напишите Алексею или звоните по телефону

8 (960) 610-56-70.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:44 +5
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