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Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
Фото из архива MySlo

Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»

Контрольный матч в турецком Белеке завершился со счётом 2:0.

В Турции тульские футболисты встретились с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ». Белорусы открыли счёт на 11-й минуте матча – Горбачик подал с правого фланга в центр штрафной, а Соловей точно пробил под перекладину – 0:1. Спустя две минуты Резиуан Мирзов получил «горчичник» за разговоры с арбитром.

На 20-й минуте снова пробил Горбачик – 2:0 не в пользу туляков. На 30-й минуте жёлтые карточки получили «канонир» Сергей Ткачёв и выступающий за белорусов Стефан Букорац.

Матч получился очень напряжённым и довольно грязным – обе команды играли жёстко и к концу матча успели заработать ещё несколько жёлтых карточек и две красные. Увы, отыграться «Арсеналу» не удалось, встреча закончилась со счётом 2:0.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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