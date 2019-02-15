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Тульским следж-хоккеистам вручили подарки от Алексея Дюмина
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульским следж-хоккеистам вручили подарки от Алексея Дюмина

Наша команда одержала победу на международном турнире в Швеции.

В Туле состоялось награждение игроков команды по следж-хоккею «Тропик». Юные спортсмены стали победителями международного турнира по следж-хоккею MALMO OPEN-2019, который завершился в Швеции 10 февраля. 

От имени главы региона Алексея Дюмина следж-хоккеистов поздравил с победой председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он вручил им подарки:

– Вы – наша гордость. Команда создана 2,5 года назад и уже показывает хорошие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Своей игрой вы доказываете, что нет ничего невозможного.

Команда «Тропик» была создана в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина. В неё входят 10 девочек и мальчиков с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 10 до 16 лет. Три игрока «Тропика» выступают за сборную России.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +2
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