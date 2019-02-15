В Богородицке женщина обокрала подругу с помощью «Мобильного банка»

Злоумышленница возместила причиненный ущерб. Суд приговорил её к крупному штрафу.

Богородицкий районный суд вынес обвинительный приговор 37-летней местной жительнице Ольге Д. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 21 декабря прошлого года осужденная, находясь в квартире своей подруги, увидела выпавший из кармана потерпевшей мобильный телефон.

Подобрав аппарат, она начала просматривать входящие sms-сообщения. Телефон был подключен к сервису «Мобильный банк». Злоумышленница отправила сообщение о переводе 8000 рублей на другой банковский счёт.

В ходе следствия ущерб потерпевшей был полностью возмещён. Приговором суда Ольге Д. назначено наказание в виде штрафа на сумму 105 тысяч рублей.

Недавно мы писали об основных уловках мошенников, помогающих им получать доступ к банковским счетам жертв. Расскажите своим близким о мерах предосторожности – эти знания помогут сберечь деньги, время и нервы.