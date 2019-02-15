новости
новости
Регистрация
В Богородицке женщина обокрала подругу с помощью «Мобильного банка»

В Богородицке женщина обокрала подругу с помощью «Мобильного банка»

Злоумышленница возместила причиненный ущерб. Суд приговорил её к крупному штрафу.

Богородицкий районный суд вынес обвинительный приговор 37-летней местной жительнице Ольге Д. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 21 декабря прошлого года осужденная, находясь в квартире своей подруги, увидела выпавший из кармана потерпевшей мобильный телефон.

Подобрав аппарат, она начала просматривать входящие sms-сообщения. Телефон был подключен к сервису «Мобильный банк». Злоумышленница отправила сообщение о переводе 8000 рублей на другой банковский счёт.

В ходе следствия ущерб потерпевшей был полностью возмещён. Приговором суда Ольге Д. назначено наказание в виде штрафа на сумму 105 тысяч рублей.

Недавно мы писали об основных уловках мошенников, помогающих им получать доступ к банковским счетам жертв. Расскажите своим близким о мерах предосторожности – эти знания помогут сберечь деньги, время и нервы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +4
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокража денег с банковской картыпреступлениемобильный банкприговор судапрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В субботу в Пролетарском районе Тулы отключат воду
В субботу в Пролетарском районе Тулы отключат воду
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.