«Арсенал» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3

Фото ПФК «Арсенал»

3 ноября тульский «Арсенал» провел на выезде в Москве игру против «Локомотива». Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Увы, силенок на второй тайм оказалось больше у москвичей. У «Арсенала» было несколько острых моментов, но Гилерме сегодня на высоте, в отличие от Нигматуллина. До встречи на следующей неделе!

90+2' Ответная атака «Локо», тут уже Жемалетдинов не сумел попасть в створ.

90+1' Лесовой нашел на правом фланге Бакаева, и тот, выйдя на хорошую ударную позицию, нанес мощный удар по воротам «Локо». Попал точно в Гилерме, который свою команду не подвел.

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

88' Эдер пробил по воротам Нигматуллина из пределов штрафной, не попал.

87' Лесовой попробовал пройти самостоятельно к воротам «Локомотива», но его подвел дриблинг, и он завалился в штрафной хозяев.

85' Дальний удар Фернандеша по воротам Нигматуллина. Артур отбил прямо на Жемалетдинова, который, на наше счастье, не попал в практически пустые ворота.

83' ЛЕСОВОЙ, КАКОЙ МОМЕНТ!!! Даниил после точного паса Бакаева вышел один на один с Гилерме и мощно пробил — но увы, мяч влетел в голову вратарю «Локо».

82' Последняя замена у «Локо»: Антон Миранчук, автор двух голов, под аплодисменты публики уходит с поля. Вместо него появляется Рифат Жемалетдинов.

82' Джорджевич подкатился под Гилерме и уронил того на газон. Сразу побежал извиняться — еще одна желтая ему точно ни к чему.

81' Угловой в пользу «Арсенала»: Бакаев подал в штрафную, где всех опередил Гилерме.

77' Джорджевич в атаке уронил Хеведеса, а потом пробил в перекладину. И получил желтую — по всей видимости, за споры с арбитром.

76' Последняя замена у «Арсенала»: Ожегович появился на поле вместо Мирзова.

75' Заигрались арсенальцы в своей штрафной. Беляев, укрывая мяч корпусом, не позволил игроку «Локо» добраться до него, но потом отдал пас находящемуся в пяти метрах Нигматуллину. Тот не сумел толком попасть по мячу и чуть не подарил его сопернику. Обошлось…

74' Игроки «Локо» нашли Миранчука, которого защитники упорно продолжают оставлять в гордом одиночестве, и тот, разобравшись в ситуации, пробил мощно по центру. Нигматуллин не справился с этим ударом. Похоже, вратарская ошибка…

74' Гол! 3:1 — Миранчук оформляет дубль.

72' Справились защитники «Локомотива» с мячом после удара Джорджевича.

70' Крюховяк обыграл Лесового на левом фланге и нашел никем не прикрытого Антона Миранчука. А тот, пробив по воротам Нигматуллина, попал в Беляева. Мяч рикошетом от нашего защитника влетел в створ…

70' Гол! 2:1 — «Локо» снова впереди.

69' Мирзов не сумел сдержать эмоции в отношении бокового арбитра, который назначил угловой в пользу «Локо» (а мяч при этом ушел от Фернандеша), за что был наказан желтой карточкой.

67' Замена от Кононова! Лесовой выходит вместо Ткачева.

66' «Арсенал» заметно оттянулся к своим воротам.

64' Наши защитники заигрались в своей штрафной и знатно напожарили. Сначала Алексей Миранчук обыграл подряд двух наших футболистов на замахе, но не смог нанести удар по воротам, а при выносе наши очень долго не могли выбить мяч подальше от владений Нигматуллина.

62' Попробовали арсенальцы покомбинировать на половине поля «Локо». Альварес пытался отправить в прорыв Бакаева, но передача получилась неудачной, и Гилерме на перехвате был первым.

58' В борьбе за мяч Эдер пошел в жесткий стык с Хагушем и, по мнению арбитра, нарушил правила. Анри требуется помощь.

57' «Арсенал» отлично убежал в контратаку со свеженьким Бакаевым. Тот отдал пас на разогнавшегося Мирзова, который слишком долго думал над следующим пасом и в результате мяч упустил.

56' Первая замена в составе «Арсенала»: Игорь Горбатенко покидает поле, вместо него выходит Зелимхан Бакаев.

52' Антон Миранчук нанес сильный, но неточный удар — мяч вылетел на трибуны.

50' Фернандеш аккуратно перекинул стенку, но удар был несильным, поэтому Нигматуллин, сместившись, забрал мяч в перчатки.

49' Столкновение Кадири и Крюховяка в центре поля. Поляк настаивает на желтой для арсенальца, но арбитр, к счастью, с ним не соглашается… А то Кадири уже на желтой карточке.

46' У «Локо» серьезные перестановки в перерыве — аж две замены сразу! Эдер вместо Фарфана, Идову вместо Баринова. Кононов решил пока обойтись без замен.

46' Второй тайм. Давай, «Арсенал»!

Мы в тебя верим!!!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Максим Беляев, защитник тульского «Арсенала»:

- Много времени прошло с момента моего предыдущего гола, хотелось вновь испытать эти эмоции и станцевать вальс для своей жены. Мы как команда всегда хорошо готовы к играм и физически, и тактически. Матч с «Локо» не исключение. Два дня назад и мы, и «Локомотив» провели по игре, сейчас посмотрим, у кого больше силенок осталось.

Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива»:

- Игра равная, согласен, надо добавлять во втором тайме.

Перерыв. Уходим на 15-минутную передышку со счетом 1:1. Очень яркая и событийная игра получилась в первом тайме, обе команды порадовали своих болельщиков голами. Приятно наблюдать за такой игрой, но, конечно, жаждем новых результативных атак «Арсенала»!

45+1' Первый тайм заканчивается слабым и неточным ударом Фернандеша по воротам Нигматуллина. Свисток на перерыв!

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Угловой туляков в исполнении Ткачева. Не лучшей получилась подача, защита «Локо» без особых проблем справилась.

43' Горбатенко не заметил открывшегося Мирзова и решил пробивать сам из-за пределов штрафной. Удар точно в Гилерме… Бесхитростно.

41' Еще один опасный момент у ворот «Локо» после подачи углового. С трудом, но защитники хозяев все же вынесли мяч за пределы своей штрафной.

40' Удар Ткачева — метил в дальний угол и отлично обвел стенку, но Гилерме был готов.

39' Денисов нарушил правила на Кадири. Опасный штрафной у «Арсенала»!

37' «Арсенал» провел еще одну хорошую атаку. Ткачев наносил дальний удар по воротам, но получилось слабовато и неточно.

35' Розыгрыш углового в исполнении Ткачева. Мяч попадает точно на голову Беляева, и тот не упускает свой шанс — переправляет мяч в дальний угол ворот! ЕЕЕЕЕ!!! Беляев, по традиции, празднует гол вальсом с невидимой партнершей.

35' ГОООЛ!!! 1:1 — «Арсенал» сравнял!!!

35' После розыгрыша аута мяч попал к Джорджевичу, который, смещаясь в центр, обыграл пару защитников хозяев. Но, так и не выбрав хорошую позицию для удара, отдал Ткачеву, который нанес мощный удар. Но мяч попал в защитника и ушел за лицевую. Будет угловой.

33' Миранчук от самой лицевой сделал передачу на набегавшего Игнатьева, но коллективными усилиями арсенальцам все-таки удалось отобрать у него мяч, выбив его за пределы поля.

31' Желтая карточка для Дмитрия Баринова: жестко сыграл против Ткачева.

30' ДЖОРДЖЕВИЧ, НУ КАК ЖЕ ТАК?! Ткачев исполнил подачу с левого фланга, никем не прикрытый Лука нанес сильний удар по воротам, но мяч прошел выше перекладины… Идеальный момент был, идеальный!

28' Подача со штрафного из центра поля: Ткачев быстро разыграл мяч, увидев открывшегося Джорджевича. Но Луку в последний момент опередил защитник «Локо», не дав нашему нападающему выйти на ударную позицию.

26' Фернандеш подал в штрафную «Арсенала» со стандарта. Нигматуллин, похоже, ошибся на выходе, и позволил Хеведесу забить.

26' Гол! 1:0 — «Локомотив» впереди.

25' Хагуш фолит на Фернандеше. Штрафной «Локо».

24' Баринов отважился на ооочень дальний удар. Получилось слишком неточно.

22' Горбатенко подает в штрафную «Локо», мяч выносят защитники москвичей. Но на подборе за пределами штрафной первым оказался Ткачев. Он нанес плотный удар по воротам Гилерме, который со второй попытки сумел зафиксировать мяч в руках.

21' И еще одна отличная атака «Арсенала»! Дальней передачей нашли Мирзова на левом фланге атаки, тот прострелил, но мяч, коснувшись игрока «Локо», вылетел за лицевую. Угловой «Арсенала».

20' Ой-ей-ей! Спасает перекладина «Арсенал» после хитрого удара от Алексея Миранчука!!!

19' Жесткий стык в центре поля. Кадири сбивает Баринова и получает желтую карточку.

18' ОПАСНО!!! Джорджевич хитро внешней стороной стопы врезал на Горбатенко, которому немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча. И сразу же за этим моментом последовал классный перехват в исполнении Кадири, который нанес дальний удар, увидев, что Гилерме вышел далеко из ворот. Мимо.

17' Ткачев с левого фланга подал в штрафную, рассчитывая на Джорджевича. Но увы, первым на мяче оказался защитники «Локо».

15' Немного придавил «Локомотив» наш клуб. В итоге на финише затянувшейся атаки последовала подача с левого фланга в район 11-метровой, где мяч уверенно перехватил Нигматуллин.

13' Первый по-настоящему опасный момент у ворот «Арсенала»! По центру прорывался Фарфан и уже на подступах к штрафной покатил мяч на Антона Миранчука. А тот мощно пробил в ближний угол рядом со штангой.

11' Пока мяч в основном держится в центре поля, отвлечемся ненадолго: порядка 12 000 болельщиков присутствуют на трибунах! И довольно много болельщиков из Тулы, молодцы!

10' «Арсенал» прошел к штрафной «Локо» в несколько передач, но прорыв Хагуша по правому флангу прервал Хеведес в шикарном и, что немаловажно, «чистом» подкате.

7' На игре, между прочим, присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

6' Подача с левого фланга от Мирзова в штрафную «Локо», но там Горбатенко только слегка чиркнул мяч, не сумев кардинально изменить траекторию его полета, и срезал его за лицевую.

4' Фарфан на газоне. Что-то с плечом… На поле медики, оказывают ему помощь.

3' Кадири подобрал мяч в центре поля после неплохой атаки «Арсенала» и протащил его до самой штрафной, но полез сразу на трех защитников хозяев, закопался и мяч потерял.

2' Первый угловой в игре — в пользу «Локомотива». Бьет Алексей Миранчук. Подача на ближнюю штангу, где защитники «Арсенала» уверенно разбираются с мячом. И тут же убегаем в контратаку!

1' Стартовый свисток прозвучал!

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Отметим, что первые десять минут игры пройдут в тишине в связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения «Локомотива».

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Антураж предстоящей игры в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, москвичи — в белой.

0' «Локомотив» сейчас, набрав 21 очко в 12 турах, находится на третьей строчке турнирной таблицы. «Арсенал» с 14 очками — на 10 месте. Надеемся, победа в кубковой встрече с «Ахматом» придала уверенности нашей команде, и к сегодняшней игре ребята не растеряли кураж. Отметим, что в пяти последних очных матчах между «Арсеналом» и «Локо» были зафиксированы по две победы каждой стороны и одна ничья. Вот такая вот интересная история противостояний — интересно, в чью сторону чаша весов качнется сегодня!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня наш родной клуб сыграет на выезде против московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 14.00. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!