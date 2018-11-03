Фото из архива Myslo.
Обитатели экзотариума с благодарностью примут от туляков излишки урожая
Пункт приема продуктов находится на ул. Октябрьской, 26.
Тульский экзотариум приглашает туляков присоединиться к благотворительной акции «Щедрый урожай».
- Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых культур, то наши замечательные питомцы с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться, — пишут в соцсетях сотрудники экзотариума.
Пункт приема продуктов находится на ул. Октябрьской, 26. Телефон для справок: (4872) 47−53−92.
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