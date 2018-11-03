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Обитатели экзотариума с благодарностью примут от туляков излишки урожая
Фото из архива Myslo.

Обитатели экзотариума с благодарностью примут от туляков излишки урожая

Пункт приема продуктов находится на ул. Октябрьской, 26.

Тульский экзотариум приглашает туляков присоединиться к благотворительной акции «Щедрый урожай».

- Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых культур, то наши замечательные питомцы с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться, — пишут в соцсетях сотрудники экзотариума.

Пункт приема продуктов находится на ул. Октябрьской, 26. Телефон для справок: (4872) 47−53−92.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:08 +4
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