Обитатели экзотариума с благодарностью примут от туляков излишки урожая

Фото из архива Myslo.

Тульский экзотариум приглашает туляков присоединиться к благотворительной акции «Щедрый урожай».

- Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш или злаковых культур, то наши замечательные питомцы с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться, — пишут в соцсетях сотрудники экзотариума.

Пункт приема продуктов находится на ул. Октябрьской, 26. Телефон для справок: (4872) 47−53−92.