На Куликовом поле 50 призывников торжественно проводили в армию

Фото музейно-мемориального комплекса «Куликово Поле».

2 ноября, накануне Дня народного единства, на Куликовом поле состоялись торжественные проводы в армию 50 призывников из Кимовского, Узловского, Новомосковского и Богородицкого районов Тульской области и Михайловского района Рязанской области.

Уже во второй раз церемония прошла на территории Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино. Торжества начались с литии по всем героям, жизнь отдавшим за Отечество. Затем молодые люди получили напутствия представителей трех ратных полей — Куликова, Бородинского и Прохоровского.

Призывники повязали на молодую березу георгиевские ленточки. Это дерево высадят на Куликовом поле на месте исторических лесов.

В память о героях прошлого молодые люди возложили алые гвоздики к памятнику Дмитрию Донскому и могиле Неизвестного солдата.

В этот день звучали напутствия призывникам от ветеранов боевых действий и представителей военного комиссариата. Завершились торжества реконструкцией сражения от тульского военно-исторического клуба «Дружина».