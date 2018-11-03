На Куликовом поле 50 призывников торжественно проводили в армию
Молодые люди получили напутствия представителей трех ратных полей – Куликова, Бородинского и Прохоровского.
2 ноября, накануне Дня народного единства, на Куликовом поле состоялись торжественные проводы в армию 50 призывников из Кимовского, Узловского, Новомосковского и Богородицкого районов Тульской области и Михайловского района Рязанской области.
Уже во второй раз церемония прошла на территории Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино. Торжества начались с литии по всем героям, жизнь отдавшим за Отечество. Затем молодые люди получили напутствия представителей трех ратных полей — Куликова, Бородинского и Прохоровского.
Призывники повязали на молодую березу георгиевские ленточки. Это дерево высадят на Куликовом поле на месте исторических лесов.
В память о героях прошлого молодые люди возложили алые гвоздики к памятнику Дмитрию Донскому и могиле Неизвестного солдата.
В этот день звучали напутствия призывникам от ветеранов боевых действий и представителей военного комиссариата. Завершились торжества реконструкцией сражения от тульского военно-исторического клуба «Дружина».