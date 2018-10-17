Матч «Спартак» – «Арсенал» рассудит Михаил Вилков

Матч 11 тура чемпионата России в Москве между «Спартаком» и «Арсеналом» рассудит нижегородец Михаил Вилков. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

39-летний рефери ФИФА в минувшем сезоне судил два матча с участием туляков. Это была домашняя встреча «Арсенала» с «Динамо» (1:0) и выездной поединок против пермского «Амкара» (0:2).

Помогать Михаилу Вилкову будут петербуржец Рашид Абусуев и арбитр из грозного Адлан Хатуев. Резервный судья – Сергей Чебан из Москвы. Инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

Матч «Спартак-Москва» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало в 16.30.