В Щекино отец с сыном украли бордюр

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Щекинский районный суд признал виновными местных жителей: 56-летнего Александра Х. и его 33-летнего сына Романа Х. по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Суд установил, что ночью 21 августа 2018 года злоумышленники подъехали на своих автомобилях к дому № 13 к. 2 на ул. Энергетиков. Во дворе дома в деревянных поддонах был уложен бортовой камень, принадлежавший ООО «Геостройсервис» и предназначенный для ремонта придомовых территорий.

Мужчины погрузили бортовой камень в прицеп автомобиля Nissan X-Trail, принадлежащего Александру Х., а также в багажник автомобиля Chevrolet Klan, принадлежащего Роману Х.

Затем злоумышленники с места преступления скрылись, обратив похищенное в свою собственность. Общая сумма ущерба ООО «Геостройсервис» составила 6 355 рублей.

Приговором суда каждый из мужчин приговорен к штрафу в доход государства в размере 70 000 рублей.

Как сообщили Myslo в областной прокуратуре, приговор суда в законную силу не вступил.