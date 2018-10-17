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Туляк получил пожизненный срок за убийство сожительницы и пятилетнего ребенка

Туляк получил пожизненный срок за убийство сожительницы и пятилетнего ребенка

Жуткое преступление случилось в Королеве Московской области.

Собранные следственными органами СК РФ по Московской области доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю Тульской области Сергею Желину. Он признан виновным в пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что 18 декабря 2016 года Желин, находясь в одной из квартир в городе Королёве Московской области, в ходе ссоры убил свою сожительницу. Чтобы скрыть убийство, преступник задушил пятилетнего сына погибшей.

После совершенного преступления Желин похитил из квартиры убитой принадлежавшие ей планшет, мобильные телефоны и банковские карты.

В ходе грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в городе Туле.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что на допросе злоумышленник дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. В ходе предварительного следствия следователь провел более 15 судебных экспертиз.

Присяжные заседатели признали Желина не заслуживающим снисхождения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +3
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