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Пятеро футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Фото из архива Myslo.

Пятеро футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Это Лука Джорджевич, Георги Костадинов, Зелимхан Бакаев, Ярослав Ивакин и Даниил Лесовой.

Во время паузы в чемпионате России игроки тульского клуба сыграют за свои национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Черногорский форвард Лука Джорджевич будет вести подготовку к матчам с Сербией (11 октября) и Литвой (14 октября) в турнире Лига наций.

Для подготовки к матчам Лиги наций с Кипром (13 октября) и Норвегией (16 октября) в сборную Болгарии приглашен полузащитник Георги Костадинов.

Хавбек Зелимхан Бакаев в период с 8 по 17 октября будет находиться в тренировочном лагере молодежной сборной России. 12 октября наша молодежка проведет в Туле отборочный матч первенства Европы (U21) со сверстниками из Македонии, 16 октября команда Евгения Бушманова сразится с Австрией в Санкт-Пельтене.

Полузащитники Ярослав Ивакин и Даниил Лесовой получили вызов в сборную России (возраст игроков до 20 лет) для участия в товарищеских встречах в гостях со сборными Дании и Швеции.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +2
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