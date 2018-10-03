Туляков приглашают на футбольный матч молодежных команд России и Македонии

Бесплатные билеты можно получить в кассах Центрального стадиона «Арсенал».

С 4 октября туляки могут получить бесплатные билеты на отборочный матч молодежного Евро-2019. В следующую пятницу, 12 октября, в Туле встретятся сборные России и Македонии. Начало матча – в 19.00.

Кассы будут работать с 4 октября по 12 октября, с 13.00 до 19.00.

Билетную программу на матч «Россия – Македония» осуществляет РФС, сезонные абонементы на игры «Арсенала» недействительны. В одни руки можно получить не более пяти билетов.