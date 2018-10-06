Аналитика: «Арсенал» — фронт за линией фронта

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Третий матч подряд «Арсенал» забивает, но в итоге уходит с поля без победы. На этот раз команда сыграла вничью, 1:1, с «Уфой».

5 октября на Центральном стадионе Тулы канониры принимали команду из Уфы. Незаметно матчи с «Уфой» стали одними из главных для «Арсенала» в сезоне. Хотя никогда эта команда не значилась в наших постоянных соперниках. Было время, когда «Уфа» весь турнир оставалась одним из главных наших конкурентов за выход в Премьер-лигу. Потом одним из соперников в борьбе за выживание.

В прошлом году «Арсенал» с «Уфой» разыграли между собой место в Лиге Европы.

В этом, на фоне невыдающихся результатов башкирского клуба в еврокубках и на старте чемпионата, приезд «Уфы» в Тулу подразумевался как потенциальные три очка в копилку хозяев. Но только играть за это время эта команда не разучилась. Она осталась такой же тягучей, вязкой и неуступчивой, с хорошим подбором футболистов.

В прошлом году, кстати, «Арсенал» Божовича, о котором сейчас многие болельщики с тоской вспоминают, тоже немало с этим соперником помучился. В Уфе туляки проиграли за счет единственного мяча все того же Игбуна, который забил «Арсеналу» и сейчас. А в Туле весной, уже с Дзюбой в составе, «Арсенал» забил в самом начале, еще до перерыва пропустил, и только во втором тайме с боем все же забил победный мяч. Так что, по ситуации, может, три очка с «Уфой» и можно было отнести к «своим», которые в кармане, но просто так их однозначно было не получить.

Команда из Башкирии и показала себя все тем же непростым соперником, который и был все последние годы.

Может, и не феерила особо в атаке, но подкараулила «Арсенал» на исходе первого тайма и едва не нанесла смертельный укус. Причем, первый был предупредительный — навес с левого фланга атаки уфимцы не смогли реализовать, но уже через пару минут практически с той же точки родилась еще одна атака. С мячом оказался Игбун, Хагуш не стал его встречать в ближнем бою, и метра форы игроку «Уфы» хватило для того, чтобы подправить мяч поудобнее и жахнуть неберущимся ударом в дальнюю девятку ворот Нигматуллина.

Гол был тем более обидным, поскольку с перевесом в свою пользу на перерыв должен был уходить «Арсенал».

Но Кангва и Джорджевич не смогли реализовать практически стопроцентные моменты. Джорджевич поспешил с ударом, да еще и пробил несильно — так, чтобы Беленов успел сложиться в прыжке для «Пионерской правды». А Кангва вроде бы делал все правильно, ему хватило времени даже на ложный замах, чтобы дезориентировать вратаря, но отправил мяч впритирку со штангой с той стороны, где гола нет. Добавим при этом, что передачу на гол Кангве делал Джорджевич, который хоть и не забил сам в очередной раз, но вновь мог стать ассистентом забитого мяча.

Второй тайм должен был стать экзаменом для команды Олега Кононова.

Одно дело разбазаривать самим очки, ведя в счете с «Рубином» и «Уралом», совсем другое — взломать оборону команды, которая хорошо обучена защищаться и наверняка застегнется на все пуговицы. Штурмовать автобусы — дело очень непростое.

На ход матча, безусловно, повлияло и то обстоятельство, что первые четыре замены, по две с каждой стороны, пришлось делать из-за травм. В «Арсенале» на несколько недель выбыл Берхамов, в «Уфе» серьезно травмировался Кротов. Наверное, осеннее похолодание в этом сыграло свою роль. Но что тогда будет через месяц? Еще даже не зима. Последний домашний матч года «Арсенал» будет играть с «Зенитом» аж в декабре, когда уж точно будет холоднее, чем сейчас. Что касается этого матча, то, конечно, вынужденные замены повлияли на стратегический план на игру.

Олег Кононов позже признался, что он планировал дать время Ожеговичу.

Но какие тут планы, когда уже в начале второго тайма пришлось делать еще одну вынужденную перестановку — из-за травмы ушел Кангва и его заменил Ткачев. Но по иронии судьбы именно эти события и помогли хозяевам поля отыграться. Получилось, что импровизация, хоть и вынужденная, тоже иногда хорошо.

Временами «Арсенал» все же сбивался на более понятную в случаях, когда надо кровь из носу забивать, игру с навесами в чужую штрафную, где мячи легко выигрывали защитники соперника. Но в целом команда пыталась действовать так, как этого хочет главный тренер. Футболисты не стеснялись идти в обводку, старались разыгрывать мяч низом с выводом партнера на ударную позицию, много били по воротам, в том числе издали. При том, что соперник отдал инициативу и сосредоточился на обороне, хозяева поля показали очень хороший уровень агрессии у чужих ворот. Даже когда не все получалось, «Арсенал» продолжал строить атаку, не упрощая игру. И моменты, хоть и с трудом, приходили.

Невозможно безошибочно отбиваться, когда у тебя горит на всем фронте атаки.

В конце концов сработала дальняя артиллерия. Ткачев сильно пробил из-за штрафной, Беленов сумел только отбить мяч перед собой, на этот отскок первым воспарил над землей Костадинов, переправив мяч в сетку. Можно, конечно, сказать, что болгарин первым успел на добивание, но исполнить этот удар было технически непросто, тем более, что и Беленов успел встать на ноги и реагировал на удар. Еще одним существенным аспектом этой атаки стало то, что гол стал вершиной затяжной и энергичной осады. До этого арсенальцы навязали борьбу вдоль всей линии штрафной, стелились в подкатах, в результате чего гости и потеряли из вида неожиданно оказавшегося в районе одиннадцатиметровой опорного полузащитника «Арсенала».

Дальнобойная артиллерия Ткачева едва не принесла «Арсеналу» и победу.

Вскоре после гола он еще раз пытался ударить издали, но в результате получился сильный заброс в штрафную, мяч от Горбатенко срикошетил в ворота, но здесь Беленов был на высоте, отвел угрозу.

2:1 по такой игре, конечно, были бы заслуженной наградой команде за страсть и самоотдачу, но и забитый мяч, который позволил не проиграть, — тоже во многом отражение той невидимой работы, которая идет в команде, трудового фронта на тренировках. Давно ли команду Кононова ругали за все, что видели. Нет выстроенной атаки, нет нападения, нет полузащиты, голевых моментов; что происходит с Кангвой, Чаушичем, Горбатенко? Разве что внезапно налетевший арктический циклон не ставился в вину. Время прошло, и, пожалуй, главная претензия всех, кто переживает за «Арсенал», сводится к одному: игра, может, и есть, очков нет. При хорошей игре мы вновь можем оказаться в зоне стыков, в борьбе за выживание. Тем более, что в ближайшей перспективе у нас в соперниках «Спартак», «Локомотив», «Краснодар». Олег Кононов отвечает на эти вопросы спокойно и обстоятельно, с гипнотическим убеждением в своей правоте, как удав перед кроликами:

- Я не смотрю что там внизу турнирной таблицы, я смотрю, что вверху. Для меня самое главное — работа, качество, отталкиваться от наших положительных моментов. Это позиция болельщиков — смотреть, бояться, что случится. Я не боюсь. Мы будем намного выше, чем сейчас. А вот с кем играть — с ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» — все равно. В последних матчах у нас в каждой игре по 19−20 ударов по воротам. Посмотрите статистику. Какая еще команда российского чемпионата столько бьет по воротам? Ребята начинают прогрессировать, показывать определенную стабильность. Мы видим, над чем надо работать, чтобы качество переросло в победы, двигаемся по нарастающей. Для меня, как тренера, это очевидно. Самое важное подкрепление нашего труда — это победы. Они будут.

Убедительнее не скажешь.

«Арсенал» — «Уфа» — 1:1 (0:1).

Голы: Игбун (45) — 0:1, Костадинов (70) — 1:1.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).

Предупреждены: Сысуев, Карп.

Судья — Сергей Карасёв (Москва).