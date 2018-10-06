Житель Ефремова избил и ограбил пенсионера

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В дежурную часть в Ефремове обратился 66-летний житель районного центра. Мужчина заявил, что его избил нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 25-летний знакомый, причинив различные телесные повреждения. После этого злоумышленник отобрал у потерпевшего 20 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК «Разбой».