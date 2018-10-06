новости
новости
Регистрация
Житель Ефремова избил и ограбил пенсионера
Фото new-variant.ru.

Житель Ефремова избил и ограбил пенсионера

Добычей злоумышленника стали 20 000 рублей.

В дежурную часть в Ефремове обратился 66-летний житель районного центра. Мужчина заявил, что его избил нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 25-летний знакомый, причинив различные телесные повреждения. После этого злоумышленник отобрал у потерпевшего 20 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК «Разбой».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Разбоймужчина избил и ограбил пенсионераполицейские задержали преступника
Место
ЕфремовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Фучика в Туле появилась многофункциональная спортивная площадка
На ул. Фучика в Туле появилась многофункциональная спортивная площадка
Аналитика: «Арсенал» — фронт за линией фронта
Аналитика: «Арсенал» — фронт за линией фронта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.