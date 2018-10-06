На следующей неделе в Тулу вернется «бабье лето»

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В дневные часы воздух прогреется до +15°C.

На следующей неделе жители Тульской области смогут насладиться солнечной погодой. Как сообщает Гидрометцентр, со вторника, 9 октября, на территории нашего региона дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

Уже в четверг, 11 октября, в дневные часы воздух прогреется до +15°C, ночью — до +6°C.

Вслед за температурой вверх устремится и атмосферное давление — 753−758 мм. ртутного столба.

По предварительному прогнозу синоптиков, такая погода сохранится вплоть до 19 октября.