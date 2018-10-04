Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Уфа» назначен Сергей Карасев

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Матч состоится 5 октября в 19.30 в Туле.

Матч 10-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Уфа» рассудит 39-летний арбитр ФИФА Сергей Карасев из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. Резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж). Инспектор матча — петербуржец Николай Иванов.

В текущем чемпионате России Сергей Карасев со своими помощниками работал на матче 7-го тура в Туле «Арсенал» — «Крылья Советов» (4:0). В сезоне-2014/15 он судил игры «Арсенал» — «Урал» (1:2) и «Кубань» — «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 — встречу «Арсенал» — «Анжи» (2:1).

2 октября бригада Сергея Карасева обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз» (3:0).