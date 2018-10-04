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Прощание с главой Тульской федерации профсоюзов Сергеем Кондратенко состоится 5 октября

Прощание с главой Тульской федерации профсоюзов Сергеем Кондратенко состоится 5 октября

Сергей Кондратенко скончался накануне, причиной смерти стал сердечный приступ.

5 октября с 9.30 до 11.30 в здании Тульской федерации профсоюзов (Тула, пр. Ленина, 46) состоится прощание с экс-заместителем председателя Тульской областной Думы, главой профсоюзов Сергеем Кондратенко.

Напомним, Сергей Кондратенко скончался 3 октября в возрасте 57 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:44 0
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