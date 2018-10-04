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Минздрав Тульской области прокомментировал петицию новомосковских онкологов

Минздрав Тульской области прокомментировал петицию новомосковских онкологов

«Лучевое отделение закрывать не планируется», – говорят в минздраве региона.

Новость о возможном закрытии отделения прокомментировал заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:

«Отделение лучевой терапии продолжает функционировать в тех же помещениях, где располагается в настоящее время. Закрывать отделение лучевой терапии, размещенное на территории ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», не планируется».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:03 +1
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НовомосковскТульская область

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