Минздрав Тульской области прокомментировал петицию новомосковских онкологов

Новость о возможном закрытии отделения прокомментировал заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:

«Отделение лучевой терапии продолжает функционировать в тех же помещениях, где располагается в настоящее время. Закрывать отделение лучевой терапии, размещенное на территории ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», не планируется».