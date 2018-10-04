Минздрав Тульской области прокомментировал петицию новомосковских онкологов
«Лучевое отделение закрывать не планируется», – говорят в минздраве региона.
Новость о возможном закрытии отделения прокомментировал заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:
«Отделение лучевой терапии продолжает функционировать в тех же помещениях, где располагается в настоящее время. Закрывать отделение лучевой терапии, размещенное на территории ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», не планируется».
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