Матч «Урал» — «Арсенал» рассудит Сергей Лапочкин

Матч «Урал» — «Арсенал» в Екатеринбурге будет судить арбитр ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

В текущем чемпионате России 37-летний Лапочкин уже работал на матче с участием «Арсенала». Это была встреча 3-го тура с грозненским «Ахматом» (3:1). Всего в активе невского рефери 132 матча чемпионата страны.

Помогать Сергею Лапочкину будут Дмитрий Мосякин из Москвы и петербуржец Александр Кудрявцев. Резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор — москвич Сергей Французов, делегат РПЛ — Вячеслав Мельников из Санкт-Петербурга.

Матч 9-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал» состоится в субботу, 29 сентября. Начало на «Екатеринбург Арене» в 11.30 мск.