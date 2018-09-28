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Тульские приставы будут сносить заборы у коттеджей на Зеленстрое
Фото Юлии Королевой.

Тульские приставы будут сносить заборы у коттеджей на Зеленстрое

На сегодня назначены работы.

Сегодня, 28 сентября, в Туле стартуют работы по освобождению незаконно занятых территорий на Зеленстрое. Ранее МИЗО по обращению туляков провело проверку земельного законодательства на улице Лесная Опушка, в Соловьином и Тополином проездах. Жители были не согласны с тем, что земли общего пользования, ведущие к новому детскому саду и школе, были незаконно закрыты.

По итогам проверки МИЗО выявило многочисленные нарушения. Привокзальный районный суд Тулы вынес решение об освобождении незаконно занятых территорий, прилегающих к 20 земельным участкам. Решения вступили в силу. Еще по пяти случаям продолжается рассмотрение дел в суде.

По состоянию на 25 сентября владельцы трех земельных участков полностью освободили незаконно занимаемые территории, еще два участка освобождены частично. 

Также решением суда владельцы частных домовладений обязаны демонтировать ограждение со стороны школы, однако решение обжалуется.

Также иск подала городская администрация о демонтаже самовольно установленных ворот, расположенных на пересечении улицы Генерала Маргелова с улицей Лесная Опушка и Соловьиным проездом. Требования администрации были удовлетворены, однако решение обжалуется.

В данный момент судебные приставы пришли на указанные территории исполнять решение суда, но жители коттеджей по-прежнему не согласны. 

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