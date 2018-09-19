Фото из инстаграма футболиста и с официального сайта "Наполи".
Экс-игрок «Арсенала» Горан Чаушич сыграл в Лиге чемпионов
Футболист вышел на поле в составе «Црвены Звезды».
Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич выступил в Лиге чемпионов. В составе сербской «Црвены Звезды» футболист сыграл против «Наполи».
Поединок состоялся в Белграде на стадионе «Райко Митич», который является домашним для сербского клуба. Матч завершился со счетом 0:0.
«Црвене Звезде» в групповом этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть еще с «ПСЖ» и «Ливерпулем».
Отметим, что играть именно за этот клуб для Горана Чаушича было мечтой. В этом он не раз признался, в том числе и в интервью Myslo.
В составе тульского «Арсенала» Горан забил три гола и сыграл 33 матча. 1 сентября 2018 года Чаушич официально стал игроком «Звезды».
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