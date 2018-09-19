Экс-игрок «Арсенала» Горан Чаушич сыграл в Лиге чемпионов

Фото из инстаграма футболиста и с официального сайта "Наполи".

Футболист вышел на поле в составе «Црвены Звезды».

Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич выступил в Лиге чемпионов. В составе сербской «Црвены Звезды» футболист сыграл против «Наполи».

Поединок состоялся в Белграде на стадионе «Райко Митич», который является домашним для сербского клуба. Матч завершился со счетом 0:0.

«Црвене Звезде» в групповом этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть еще с «ПСЖ» и «Ливерпулем».

Отметим, что играть именно за этот клуб для Горана Чаушича было мечтой. В этом он не раз признался, в том числе и в интервью Myslo.

В составе тульского «Арсенала» Горан забил три гола и сыграл 33 матча. 1 сентября 2018 года Чаушич официально стал игроком «Звезды».