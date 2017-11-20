Игрок «Арсенала» Горан Чаушич: о Лиге Европы, Месси, жизни в Туле и дрим-тим

Фото пресс-службы «Арсенала» и из архива Myslo.

Интересный молодой человек — именно таким в жизни оказался Горан Чаушич. Футболист пришел в «Арсенал» летом 2017 года, но уже успел закрепиться в основном составе оружейников.

Игрок давал интервью на английском языке — на русском он пока не разговаривает. Говорили о многом, самое интересное — в нашем материале. Кстати, беседа состоялась накануне матча с «Рубином».

— Как вам Тула? Что успели посмотреть?

- Уже прошло 4 месяца с тех пор, как я перешел в «Арсенал». Считаю, что этого времени достаточно, чтобы адаптироваться в Туле. Из достопримечательностей могу выделить Центральный парк. Он красивый! Квартира, которую я снимаю, находится в пяти минутах от этого места.

Понемногу удалось осмотреть центр города, часто выхожу пообедать в «Пряности и радости». Но большую часть времени все равно провожу дома.



— Как передвигаетесь по городу?



- В основном, езжу на такси, но иногда меня подвозят партнеры по команде.



— Когда получили предложение от «Арсенала», что-то слышали о Туле? Что стало решающим фактором при переходе?



- Несмотря на то, что я следил за чемпионатом России, честно говоря, почти ничего не знал об «Арсенале» и о Туле. Что заставило меня перейти? Тренером назначили Миодрага Божовича, который знаменит в Сербии! Когда он мне позвонил, я долго не раздумывал над предложением, согласился!

— «Арсенал» поднялся на седьмое место в турнирной таблице: болельщики начали шутить, что в следующем сезоне оружейники сыграют в еврокубках. Что говорят в команде по этому поводу?



- Мы начали чемпионат не слишком успешно, несколько матчей проиграли. Удачно получилось, что в последних пяти играх удалось набрать 12 очков. Мы не думаем о еврокубках: идем от матча к матчу, думаем о ближайшей игре и не забиваем себе голову.



— Горан, вы забили победный гол ЦСКА. Знали ли вы в тот момент, что эта победа стала исторической, ведь до этого «Арсенал» никогда не обыгрывал армейцев?



- Да, я знал об этом. Эмоции были невероятные! Эти три очка были очень важны для команды, придали нам уверенность.



— В одном из интервью вы говорили, что не представляете, как будете играть в минус 20, например…



- Я родился в Сербии, для моей страны такая погода не редкость. Но последние несколько сезонов я провел в Турции и Испании, немного отвык от холодов. Но не думаю, что это как-то повлияет на мою игру.

— Если «Арсенал» предложит продлить контракт, вы согласитесь? Задумывались уже об этом?

- В данный момент я счастлив здесь. Команда показывают хорошую игру и результат. Кто знает, что случится через полгода или год... — Теперь немного о болельщиках. Узнают ли вас на улицах? С какими просьбами подходят?



- Тульских болельщиков нужно отметить! На каждой домашней игре они создают особенную атмосферу. Они реально одни из лучших болельщиков в России! Да, на улице узнают, но ведут себя тактично — просят сфотографироваться или дать автограф. Границ дозволенного не переходят.

— На домашних играх на стадионе на трибуне болельщики вывешивают флаг Сербии. Это ваша персональная поддержка? Знаете, кто это делает?



- Я обратил внимание на это еще до игры с ЦСКА. Точно не знаю, кто вывешивает флаг. Но после матча с армейцами я подарил этим фанатам футболку.

— И вы, и Миодраг Божович очень тепло отзываетесь о болельщиках «Црвены Звезды». Они особенные?



- Честно говоря, словами это не объяснить. Чтобы почувствовать эту невероятную атмосферу, нужно посетить матч «Црвены Звезды»!



— Вы играли и в Сербии, и в Турции, и в Испании. Чем отличаются эти чемпионаты?



- Если проводить параллели, можно сказать, что между чемпионатами России и Турции много общего — они сложные с большими затратами физических сил. Для меня испанская Ла Лига выше остальных. Сербский чемпионат немного ниже, чем в России.



— Не могу не спросить о Лео Месси. Вы играли против него, когда выступали за «Осасуну». Что скажете о нем?



- Я два раза играл против «Барселоны». Хочу отметить, что смотреть игру Месси по телевизору и играть против него — разные вещи. Только на футбольном поле можно почувствовать, что это игрок «с другой планеты».

— Есть ли у вас футбольная мечта?



- С юных лет я не мечтал играть в «Барсе» или в мадридском «Реале», я хотел стать игроком «Црвены Звезды», почувствовать поддержку этих болельщиков! Моя мечта осталась прежней.



— Многие футболисты ведут свой бизнес. Есть такие планы?

- Сейчас никакого бизнеса у меня нет. Я сконцентрирован на футболе. Ближайшие лет десять (улыбается) мне рано над этим задумываться.

— Как предпочитаете отдыхать?



- Люблю активный отдых: мне нравится частая смена обстановки. В зимнюю паузу я поеду отдыхать на Маврикий, возможно даже на Новый год.

— Вы говорили, что ваше сердце сейчас свободно. Можно ли обычной тульской девушке с вами познакомиться? На что обращаете внимание в первую очередь?

- Никаких проблем, если кто-то захочет познакомиться и даже если подойдет на улице. Для меня важно, чтобы девушка хорошо выглядела и была умной.

— Как думаете, следят ли за вашей игрой в сборной Сербии?



- Любой игрок мечтает играть за национальную команду, это здорово. Но в Сербии кто за кем следит и как вызывает в сборную, не поддается логике, поэтому я стараюсь не думать об этом. Но если получу приглашение, буду очень рад.

— Какие шансы у сербской сборной на чемпионате мира в 2018 году?



- Для начала лучше выйти из группы, а потом смотреть по мере продвижения. Всё, что за пределами группы, будет достаточно сложно для команды.



— Как думаете, кто фавориты на ЧМ?



- Много сильных команд. Франция, Бразилия, Испания и, возможно, Германия.



— Когда Италия не прошла, расстроились?



- Конечно, расстроился. Мне нравится много итальянских игроков. Но я думаю, они опоздали со сменой поколений, это достаточно возрастная команда.

дрим-тим от горана чаушича Мы попросили Горана составить свою «команды мечты». Чаушич представил свой итальяно-испанский микс:

из досье myslo

Горан Чаушич родился 5 мая 1992 в Белграде, Югославия.

Воспитанник клуба «Црвена Звезда». В 2009 году Чаушич подписал свой первый профессиональный контракт сроком на три года. Для получения игровой практики он на правах аренды был отправлен в «Сопот» и так и не дебютировал за «Звезду».

Карьера:

2009−2011 — «Сопот»

2012 — «Рад»

2013−2014 — «Эскишехирспор»

2014 — «Манисаспор»

2015−2016 — «Эскишехирспор»

2016−2017 — «Осасуна»

2017-н.в. — «Арсенал»

Семья: родители и брат

Любимая книга: «Сицилиец»

Любимый фильм: «Лев» 2016 года

Любимое блюдо: «Тяжело выбрать что-то одно, я всеядный. Но слежу за своим питанием!»

Домашние животные: две собаки, живут в Сербии с семьей Горана.