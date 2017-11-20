Игрок «Арсенала» Горан Чаушич: о Лиге Европы, Месси, жизни в Туле и дрим-тим
Игрок основы «Арсенала», сербский полузащитник Горан Чаушич пообщался с корреспондентом Myslo.
— Как вам Тула? Что успели посмотреть?
— Как передвигаетесь по городу?
- В основном, езжу на такси, но иногда меня подвозят партнеры по команде.
— Когда получили предложение от «Арсенала», что-то слышали о Туле? Что стало решающим фактором при переходе?
- Несмотря на то, что я следил за чемпионатом России, честно говоря, почти ничего не знал об «Арсенале» и о Туле. Что заставило меня перейти? Тренером назначили Миодрага Божовича, который знаменит в Сербии! Когда он мне позвонил, я долго не раздумывал над предложением, согласился!
- Мы начали чемпионат не слишком успешно, несколько матчей проиграли. Удачно получилось, что в последних пяти играх удалось набрать 12 очков. Мы не думаем о еврокубках: идем от матча к матчу, думаем о ближайшей игре и не забиваем себе голову.
— Горан, вы забили победный гол ЦСКА. Знали ли вы в тот момент, что эта победа стала исторической, ведь до этого «Арсенал» никогда не обыгрывал армейцев?
- Да, я знал об этом. Эмоции были невероятные! Эти три очка были очень важны для команды, придали нам уверенность.
— В одном из интервью вы говорили, что не представляете, как будете играть в минус 20, например…
- Я родился в Сербии, для моей страны такая погода не редкость. Но последние несколько сезонов я провел в Турции и Испании, немного отвык от холодов. Но не думаю, что это как-то повлияет на мою игру.
- В данный момент я счастлив здесь. Команда показывают хорошую игру и результат. Кто знает, что случится через полгода или год...
- Тульских болельщиков нужно отметить! На каждой домашней игре они создают особенную атмосферу. Они реально одни из лучших болельщиков в России! Да, на улице узнают, но ведут себя тактично — просят сфотографироваться или дать автограф. Границ дозволенного не переходят.
- Я обратил внимание на это еще до игры с ЦСКА. Точно не знаю, кто вывешивает флаг. Но после матча с армейцами я подарил этим фанатам футболку.
- Честно говоря, словами это не объяснить. Чтобы почувствовать эту невероятную атмосферу, нужно посетить матч «Црвены Звезды»!
— Вы играли и в Сербии, и в Турции, и в Испании. Чем отличаются эти чемпионаты?
- Если проводить параллели, можно сказать, что между чемпионатами России и Турции много общего — они сложные с большими затратами физических сил. Для меня испанская Ла Лига выше остальных. Сербский чемпионат немного ниже, чем в России.
— Не могу не спросить о Лео Месси. Вы играли против него, когда выступали за «Осасуну». Что скажете о нем?
- Я два раза играл против «Барселоны». Хочу отметить, что смотреть игру Месси по телевизору и играть против него — разные вещи. Только на футбольном поле можно почувствовать, что это игрок «с другой планеты».
- С юных лет я не мечтал играть в «Барсе» или в мадридском «Реале», я хотел стать игроком «Црвены Звезды», почувствовать поддержку этих болельщиков! Моя мечта осталась прежней.
— Многие футболисты ведут свой бизнес. Есть такие планы?
- Люблю активный отдых: мне нравится частая смена обстановки. В зимнюю паузу я поеду отдыхать на Маврикий, возможно даже на Новый год.
- Любой игрок мечтает играть за национальную команду, это здорово. Но в Сербии кто за кем следит и как вызывает в сборную, не поддается логике, поэтому я стараюсь не думать об этом. Но если получу приглашение, буду очень рад.
- Для начала лучше выйти из группы, а потом смотреть по мере продвижения. Всё, что за пределами группы, будет достаточно сложно для команды.
— Как думаете, кто фавориты на ЧМ?
- Много сильных команд. Франция, Бразилия, Испания и, возможно, Германия.
— Когда Италия не прошла, расстроились?
- Конечно, расстроился. Мне нравится много итальянских игроков. Но я думаю, они опоздали со сменой поколений, это достаточно возрастная команда.
Мы попросили Горана составить свою «команды мечты». Чаушич представил свой итальяно-испанский микс:
Горан Чаушич родился 5 мая 1992 в Белграде, Югославия.
Воспитанник клуба «Црвена Звезда». В 2009 году Чаушич подписал свой первый профессиональный контракт сроком на три года. Для получения игровой практики он на правах аренды был отправлен в «Сопот» и так и не дебютировал за «Звезду».
Карьера:
- 2009−2011 — «Сопот»
- 2012 — «Рад»
- 2013−2014 — «Эскишехирспор»
- 2014 — «Манисаспор»
- 2015−2016 — «Эскишехирспор»
- 2016−2017 — «Осасуна»
- 2017-н.в. — «Арсенал»
Семья: родители и брат
Любимая книга: «Сицилиец»
Любимый фильм: «Лев» 2016 года
Любимое блюдо: «Тяжело выбрать что-то одно, я всеядный. Но слежу за своим питанием!»
Домашние животные: две собаки, живут в Сербии с семьей Горана.