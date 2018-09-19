На автодороге «Тула-Новомосковск» легковушка протаранила «Газель»

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 сентября в 7.50 на 53-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося ГАЗ-322132 и врезался в него.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель ВАЗа получил различные травмы, медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия.