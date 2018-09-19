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На автодороге «Тула-Новомосковск» легковушка протаранила «Газель»
Фото УГИБДД по Тульской области.

На автодороге «Тула-Новомосковск» легковушка протаранила «Газель»

В аварии пострадал молодой человек.

18 сентября в 7.50 на 53-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося ГАЗ-322132 и врезался в него.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель ВАЗа получил различные травмы, медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:47 +2
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