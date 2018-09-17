В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле с 16 сентября стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Рубин». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Время работы касс Центрального стадиона:

17 сентября — 21 сентября: с 13.00 до 19.00

22 сентября: с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 4872-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.