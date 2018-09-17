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Военная прокуратура Тульского гарнизона проверяет готовность к осеннему призыву

Военная прокуратура Тульского гарнизона проверяет готовность к осеннему призыву

С 1 октября в военной прокуратуре Тульского гарнизона возобновляют работу консультационный пункт и телефон горячей линии.

В преддверии очередного осеннего призыва военная прокуратура Тульского гарнизона продолжает работу по надзорному сопровождению призывных мероприятий.

Повсеместно проверяет готовность военного комиссариата Тульской области к работе с призывным контингентом, начиная с момента прибытия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их к месту службы. В обязательном порядке изучается подготовленность к приему призывников сборного пункта, его обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия в местах размещения граждан. Особое внимание уделяется полноценной проверке состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, куда будут направлены новобранцы, выясняется готовность к их приему и размещению, условия адаптации молодого пополнения в коллективах.

С 1 октября в военной прокуратуре Тульского гарнизона возобновляют работу консультационный пункт и телефон горячей линии.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане, в том числе представители средств массовой информации, могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как лично, так и по телефону. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях законодательства.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться по телефону военной прокуратуры Тульского гарнизона: 300041 Тула, ул. Советская, 13, тел. (4872) 50-52-48.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 0
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