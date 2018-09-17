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«Тулица-2» обыграла «Рязань» в ответном матче первого тура
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица-2» обыграла «Рязань» в ответном матче первого тура

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу наших волейболисток.

16 сентября состоялись ответные игры первого тура сезона-2019 чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Тулица-2» в гостях встречалась с «Рязанью». Первый матч тулячки уступили — 1:3. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В ответной игре «Тулице-2» удалось взять реванш. Счет по партиям: 25:17, 15:25, 25:12, 25:9.

После первого тура подопечные Екатерины Леоновой и Екатерины Осичкиной занимают пятое место в турнирной таблице зоны «Центр» Высшей лиги «Б». В их активе три очка. Лидирует «Северянка-2» из Череповца, в рамках первого тура уверенно обыгравшая «Воронеж» в гостях.

Второй тур чемпионата состоится 22 и 23 сентября. «Тулица-2» примет на своей площадке соперников из «Обнинска». Матчи пройдут в СК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а). Начало игры 22 сентября — в 17.00, 23 сентября — в 12.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:29 +2
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