«Тулица-2» обыграла «Рязань» в ответном матче первого тура

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

16 сентября состоялись ответные игры первого тура сезона-2019 чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Тулица-2» в гостях встречалась с «Рязанью». Первый матч тулячки уступили — 1:3. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В ответной игре «Тулице-2» удалось взять реванш. Счет по партиям: 25:17, 15:25, 25:12, 25:9.

После первого тура подопечные Екатерины Леоновой и Екатерины Осичкиной занимают пятое место в турнирной таблице зоны «Центр» Высшей лиги «Б». В их активе три очка. Лидирует «Северянка-2» из Череповца, в рамках первого тура уверенно обыгравшая «Воронеж» в гостях.

Второй тур чемпионата состоится 22 и 23 сентября. «Тулица-2» примет на своей площадке соперников из «Обнинска». Матчи пройдут в СК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а). Начало игры 22 сентября — в 17.00, 23 сентября — в 12.00.