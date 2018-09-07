Туляков приглашают поучаствовать в велогонке «Горный король»

Фото из архива Myslo.

Регистрация участников массового старта – с 10.00 до 11.15.

8 сентября в Туле на проспекте Ленина пройдет традиционная велогонка «Горный король». Начало соревнований в 10.00. Старт спортсменов, ветеранов и массовый старт состоится от торгово-офисного комплекса «Платонов» (напротив МУ «Молодежный центр «Родина») до памятника Л. Н. Толстого .

Беговелы будут стартовать от УМВД по Тульской области, мальчики и девочки от 5 до 10 лет – от ул. Первомайской.

Для участия в массовом старте приглашаются все желающие, имеющие свои велосипеды (все типы велосипедов, кроме гоночных).

Регистрация участников массового старта с 10.00 до 11.15 около торгово-офисного комплекса «Платонов» (напротив МУ «Молодежный центр «Родина». МАССОВЫЙ СТАРТ В 11.30

Информация по телефонам: 33-22-90, 33-43-74.