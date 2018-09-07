За 7 месяцев 2018 года на предприятиях Тульской области пострадали 142 человека

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За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 162 пострадавших.

6 сентября под председательством министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова состоялось заседание межведомственной комиссии по охране труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Филиппов отметил, что в Тульской области в рамках программы «Содействие занятости населения» реализуется подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда». Ее основная задача — снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

По данным Фонда социального страхования, от несчастных случаев на производстве в регионе за январь — июль 2018 года пострадали 142 человека, тогда как за аналогичный период 2017-го было зарегистрировано 162 пострадавших.

Об условиях и охране труда в организациях, допустивших случаи производственного травматизма, доложил руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Тульской области Сергей Васин.

Также члены комиссии говорили о том, как вопросы охраны здоровья и обеспечения безопасности работников регулируются в коллективных договорах и соглашениях.