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Официально: Огнен Ожегович – игрок тульского «Арсенала»

Официально: Огнен Ожегович – игрок тульского «Арсенала»

Футболист будет играть под №45 на условиях аренды.

Сербский нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил «Арсенал». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе оружейников.

24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

В «Арсенале» Огнен Ожегович будет играть под №45 на условиях аренды.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +2
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