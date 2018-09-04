Официально: Огнен Ожегович – игрок тульского «Арсенала»

Футболист будет играть под №45 на условиях аренды.

Сербский нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил «Арсенал». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе оружейников.

24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

В «Арсенале» Огнен Ожегович будет играть под №45 на условиях аренды.