Официально: Огнен Ожегович – игрок тульского «Арсенала»
Футболист будет играть под №45 на условиях аренды.
Сербский нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил «Арсенал». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе оружейников.
24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».
В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.
В «Арсенале» Огнен Ожегович будет играть под №45 на условиях аренды.
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