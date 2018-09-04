Тульская область закупит спецтранспорт на деньги Москвы
Межбюджетный трансферт составил 250 млн рублей.
Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов подписал распоряжение о распределении межбюджетного трансферта в 250 млн рублей. Деньги Тульская область получила из бюджета Москвы.
Трансферт в наш регион поступил в рамках исполнения заключенного между правительствами Москвы и Тульской области 16 августа 2018 года соглашения.
250 млн рублей должны пойти на развитие территорий, а также на закупку специализированной техники. Распоряжением правительства средства распределены между двумя ведомствами, являющимися главными распорядителями бюджетных средств:
- министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области — 172 млн 241 тыс. рублей;
- министерство строительства и ЖКХ Тульской области — 77 млн 759 тыс рублей.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно ежемесячно отчитываться (не позднее 5 числа месяца) перед министерством транспорта и дорожного хозяйства о расходовании полученных средств.