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Тульская область закупит спецтранспорт на деньги Москвы

Тульская область закупит спецтранспорт на деньги Москвы

Межбюджетный трансферт составил 250 млн рублей.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов подписал распоряжение о распределении межбюджетного трансферта в 250 млн рублей. Деньги Тульская область получила из бюджета Москвы.

Трансферт в наш регион поступил в рамках исполнения заключенного между правительствами Москвы и Тульской области 16 августа 2018 года соглашения.

250 млн рублей должны пойти на развитие территорий, а также на закупку специализированной техники. Распоряжением правительства средства распределены между двумя ведомствами, являющимися главными распорядителями бюджетных средств:

  • министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области — 172 млн 241 тыс. рублей;
  • министерство строительства и ЖКХ Тульской области — 77 млн 759 тыс рублей.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно ежемесячно отчитываться (не позднее 5 числа месяца) перед министерством транспорта и дорожного хозяйства о расходовании полученных средств.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:45 +1
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