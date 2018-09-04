Фото zuub.ru.
8 сентября стоматологи проверят жителей Тульской области на рак
Все желающие смогут пройти осмотр на специальном оборудовании и получить консультацию специалистов.
8 сентября с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование на аппарате флуоресцентной диагностики для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
Акции состоятся по адресам:
- Киреевск, ул. Ленина, 40;
- Богородицк, ул. Пушкинская, 26;
- Тула, ул. Морозова, 2-а.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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