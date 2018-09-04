8 сентября стоматологи проверят жителей Тульской области на рак

Фото zuub.ru.

Все желающие смогут пройти осмотр на специальном оборудовании и получить консультацию специалистов.

8 сентября с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование на аппарате флуоресцентной диагностики для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

Киреевск, ул. Ленина, 40;

Богородицк, ул. Пушкинская, 26;

Тула, ул. Морозова, 2-а.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.