Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с ЦСКА
Встреча пройдет в Москве.
Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет контрольный матч с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба оружейников. Игра состоится в воскресенье, 9 сентября, в 14.00 на столичном стадионе «ВЭБ Арена».
О посещении спарринга болельщиками будет сообщено дополнительно.
Отметим, что 18 августа соперники встречались в 4-м туре Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу московского клуба.
сегодня, в 14:23, 1 196 0
вчера, в 15:57, 56 2914 3
1 сентября, в 17:36, 10 2184 2
1 сентября, в 14:15, 9 1924 2
Другие статьи по темам
Место
Прочее