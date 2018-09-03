новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с ЦСКА
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с ЦСКА

Встреча пройдет в Москве.

Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет контрольный матч с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба оружейников. Игра состоится в воскресенье, 9 сентября, в 14.00 на столичном стадионе «ВЭБ Арена».

О посещении спарринга болельщиками будет сообщено дополнительно.

Отметим, что 18 августа соперники встречались в 4-м туре Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Сюжет: Арсенал
«Енисей»-«Арсенал»: много шума из ничего
Спорт
«Енисей»-«Арсенал»: много шума из ничего
сегодня, в 14:23, 1 196 0
«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью: 0:0
Спорт
«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью: 0:0
вчера, в 15:57, 56 2914 3
В тульский «Арсенал» перешел нападающий сербского «Партизана» Огнен Ожегович
Спорт
В тульский «Арсенал» перешел нападающий сербского «Партизана» Огнен Ожегович
1 сентября, в 17:36, 10 2184 2
Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»
Спорт
Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич перешел в сербский клуб «Црвена Звезда»
1 сентября, в 14:15, 9 1924 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналЦСКАконтрольный матч

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова
Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова
В Ефремове «Мазда» врезалась в трубы для теплотрассы
В Ефремове «Мазда» врезалась в трубы для теплотрассы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.