Тульский «Арсенал» сыграет контрольный матч с ЦСКА

Фото пресс-службы «Арсенала».

Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет контрольный матч с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба оружейников. Игра состоится в воскресенье, 9 сентября, в 14.00 на столичном стадионе «ВЭБ Арена».

О посещении спарринга болельщиками будет сообщено дополнительно.

Отметим, что 18 августа соперники встречались в 4-м туре Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу московского клуба.