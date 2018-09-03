В Ефремове «Мазда» врезалась в трубы для теплотрассы

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали четыре человека.

2 сентября в 21.30 в Ефремове на улице Строителей 33-летний водитель автомобиля «Мазда 6», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в металлические трубы, находящиеся в месте проведения ремонта тепловых сетей.

Четыре человека госпитализированы в районную больницу: водитель и трое пассажиров 2001 года рождения.

– Причиной данного ДТП послужило несоблюдение требований дорожных знаков, установленных согласно схеме организации движения и ограждения места проведения работ: 3.1 «въезд запрещен»; 1.25 «дорожные работы»; 6.18.2 «направление объезда»; 3.24 «ограничение максимальной скорости» 30 км/ч, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.