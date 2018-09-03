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Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова
Кадр из видео Валерия Савостьянова.

Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова

Снимать видео о природе – любимое занятие Валерия.

И хотя на страничке в ВК Валерия Савостьянова стоит статус «Телефоны для того и придуманы, чтобы снимать на камеру», большинство его замечательных видеороликов сняты именно на смартфон.

31 августа на речке Солова, неподалеку от старого разрушенного моста в деревне Захаровка Щекинского района, Валерий устроил подводные съемки. Результатом поделился с читателями Myslo.

– Я люблю снимать на телефон или камеру, – рассказал Валерий. – В этот раз снимал на смартфон. Сам не нырял, просто опускал телефон в водонепроницаемом чехле под воду.

Получилось здорово!

 

У Валерия несколько подобных видео. А в прошлом году ему удалось очень близко снять белок, нагуливающих жирок к приближающейся зиме. Очень милые, посмотрите!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:52 +7
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