Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова

Кадр из видео Валерия Савостьянова.

И хотя на страничке в ВК Валерия Савостьянова стоит статус «Телефоны для того и придуманы, чтобы снимать на камеру», большинство его замечательных видеороликов сняты именно на смартфон.

31 августа на речке Солова, неподалеку от старого разрушенного моста в деревне Захаровка Щекинского района, Валерий устроил подводные съемки. Результатом поделился с читателями Myslo.

– Я люблю снимать на телефон или камеру, – рассказал Валерий. – В этот раз снимал на смартфон. Сам не нырял, просто опускал телефон в водонепроницаемом чехле под воду.

Получилось здорово!

У Валерия несколько подобных видео. А в прошлом году ему удалось очень близко снять белок, нагуливающих жирок к приближающейся зиме. Очень милые, посмотрите!