Окно в природу: туляк снял на видео подводный мир речки Солова
Снимать видео о природе – любимое занятие Валерия.
И хотя на страничке
31 августа на речке Солова, неподалеку от старого разрушенного моста в деревне Захаровка Щекинского района, Валерий устроил подводные съемки. Результатом поделился с читателями Myslo.
– Я люблю снимать на телефон или камеру, – рассказал Валерий. – В этот раз снимал на смартфон. Сам не нырял, просто опускал телефон в водонепроницаемом чехле под воду.
Получилось здорово!
У Валерия несколько подобных видео. А в прошлом году ему удалось очень близко снять белок, нагуливающих жирок к приближающейся зиме. Очень милые, посмотрите!