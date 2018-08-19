«Арсенал» – ЦСКА: «Большое неуважение судье и всей судейской бригаде»

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С магией ЦСКА туляки пока не могут справиться. В этот раз команда оказалась крупно бита на ВЭБ-Арене. Что произошло в Москве и почему «Арсенал» опять проиграл?

ЦСКА – «Арсенал» – 3:0 (1:0).

Голы: Эрнандес (10), Бистрович (76), Чалов (83).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Ткачёв, Костадинов (Мохаммед, 70), Горбатенко (Чаушич, 46), Бакаев, Кангва (Лесовой, 56), Джорджевич.

Предупреждены: Магнуссон - Хагуш, Джорджевич, Мохаммед.

Удалён: Григалава (67, фол последней надежды).

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

18 августа. Москва, стадион «ВЭБ Арена».

Конечно, 0:6 нынешней весной были уже в другом чемпионате, с другим тренером, даже с несколько иным подбором игроков, но они все равно были. И, наверное, на каком-то из ментальных уровней при подготовке команд к субботнему матчу они все равно присутствовали у игроков и той, и другой команды. Армейцам даже фактически удался стартовый штурм, схожий с тем, весенним, и быстрый гол. Но на этом аллюзии закончились. ЦСКА, конечно, продолжал наседать, но тульская команда держалась, и Левашов выручал. Другое дело, что начинать игру фактически с преимуществом в один мяч у соперника, да еще такого, как ЦСКА, уже тяжело.

А гол армейцы забили мастерский. И удар Жамалетдинова был хорош, и сейв Левашова ему под стать – на такой мяч еще надо успеть среагировать. Эрнандес же и караулил именно такой отскок от вратаря – это хорошо видно по телевизионной картинке, как он уже в самом начале голевой атаки выбрал позицию между двух защитников тульской команды. Поэтому и оказался первым на добивании – он-то был лицом к мячу, оставалось сделать только шаг, а игрокам обороны еще надо было успеть развернуться.

Пропущенным голом проблемы «Арсенала» в первом тайме не закончились. Временами у ворот тульской команды было очень жарко – хозяева поля, которым уже скоро стартовать в Лиге чемпионов, выдали очень хороший матч. Они играли на высоких скоростях, с очень маневренной атакой, когда угроза воротам может зародиться с любого фланга. Успевать за такой игрой очень непросто. Но худо-бедно оборона тульской команды до перерыва с этими проблемами справлялась.

Наиболее весомый аргумент против такой агрессивной манеры соперника – собственные атакующие действия, как в старой банальной истине: лучшая защита – нападение. С такой лучшей защитой против топовых соперников у «Арсенала», к сожалению, пока проблемы. Так было в Санкт-Петербурге с «Зенитом», так было сейчас с ЦСКА. Олег Кононов после матча объяснил это несыгранностью: наигрываем определенные комбинации, но этого недостаточно. Ну и опять же центральный нападающий Джорджевич только появился.

При всем при этом, даже имея игровые проблемы в атаке, «Арсенал» на отбой практически не действовал, при первой возможности пытался организовывать свою игру, с выходом из обороны через быстрый пас. И то, что команда не дожидалась финального свистка, играя на отбой и защищая более-менее достойную разницу в счете, а упорно пыталась гнуть свою линию – уже один из самых положительных моментов в нынешнем «Арсенале». Психология победителей формируется и в таких вот безнадежно проигранных матчах.

ЦСКА, собственно, тоже было очень непросто. 0:1 – счет весьма скользкий. Все могло моментально развернуться в другую сторону, проведи арсенальцы быструю разящую контратаку – схожую с теми, которые только что отравили в нокаут «Ахмат». Как пример – и в этой игре, пусть и уже при счете 0:3, Ткачев едва не забил с какой-то космической дистанции лучшему голкиперу России. Акинфееву пришлось в прыжке, что с его умением выбирать позицию вообще редкость, отбивать мяч.

О том, что, несмотря на значительное преимущество, у ЦСКА проблемы в этой игре были, сказал, например, после матча Никола Влашич, который отметил, что только после удаления у соперника стало легче и показалось, что ЦСКА может уже забить в каждой атаке. То есть красная карточка Григалаве оказалась настоящим подарком от Безбородова хозяевам поля. Конечно, по поводу этого удаления мнения тут же разделились. Но куда интереснее рассмотреть всю эту ситуацию в динамике.

Началось-то все у штрафной армейцев с фола против Бакаева, который Безбородов не определил, посчитал, что игрок «Арсенала» падал уже по инерции в борьбе с соперником. Вполне возможно. В конце концов, арбитр рядом, и его право определять степень нарушения в каждом эпизоде. Высокой квалификации Безбородова в этом эпизоде хватает моментально принять решение, что нарушения не было. Почти тут же следует ответка, пас Влашича на Эрнандеса, готового убежать в одиночестве к воротам Левашова, который прерывает Григалава.

И вот тут с глазомером главного арбитра что-то-то происходит. Он не видит, что защитник «Арсенала» в момент, когда в его сторону летит мяч, пытается убрать руку за спину и встречает мяч грудью. Даже на телеповторах нельзя однозначно ответить – попал ли вообще мяч в руку. И уж точно очевидно, что намеренного желания прервать атаку с нарушением правил не было и в помине. У Безбородова есть время все оценить, еще раз прокрутить в голове, он, по-видимому, советуется со своим помощником, а потом с достоинством поднимает красную карточку.

Стоит ли после этого удивляться, что с такой политикой двойных стандартов наши замечательные гранды выходят потом играть в еврокубках, и имеют по удалению в своем составе практически в каждом противостоянии. Причем, и «Зенит», и «Спартак» казнят удалением даже на домашних стадионах. Зарубежные арбитры ведь не знают, что эта у нас народная команда, эта в любимчиках, эта по-своему блатная. Они судят то, что есть, что становится сюрпризом для всенародных футболистов. А, кстати, и сами наши судьи особо не котируются после этого – на матчах чемпионата мира не было ни одного российского арбитра.

Безусловно, в действиях главного арбитра не было умысла, он просто ошибся. Со всяким бывает. Футболисты не попадают в пустые ворота, арбитры по недоразумению наказывают несоразмерно эпизоду. Но разве подспудное желание ошибиться в пользу сильного – это не есть свидетельство низкой квалификации и неготовности проводить матчи элитного чемпионата России? Вот просто интересно, случись подобный эпизод в другую сторону, решился бы Безбородов на такое же наказание для хозяев поля?

Оставшись в меньшинстве, «Арсеналу» надо было срочно перестраивать игру защитной линии. Кононов срочно убрал с поля опорника Костадинова и дал возможность дебютировать в «Арсенале» ганскому защитнику Мохаммеду Кадири. При том, что именно в средней линии начинались все проблемы тульской команды в этом матче – наша полузащита явно проигрывала армейской, минус один игрок в опорной зоне уже приносил существенные проблемы в организации игры.

Все закончилось быстро. Толком не вошедший еще в игру Мохаммед неловко отбросил мяч сопернику в центре поля, последовала быстрая атака, фееричный, чего уж, пас через всю штрафную Эрнандеса на Бистровича, и тот впритирку со штангой послал второй мяч в ворота «Арсенала».

Оформил разгром Чалов – обводным ударом из-за линии штрафной, с которым у Левашова тоже мало было шансов справиться. Кстати, в первом тайме Федор Чалов уже пытался поразить ворота гостей примерно таким же ударом, но тогда Левашов с ним справился, сумел дотянуться до мяча.

На послематчевой пресс-конференции Олег Кононов выглядел очень расстроенным. Не столько результатом, сколько несправедливым решением против его команды: «Ключевой момент – это удаление. Оно неоправданное, это ошибка арбитра. Если бы не было удаления, мы бы играли намного лучше». А в другом интервью был еще более резок: «Большое неуважение судье и всей судейской бригаде».

Что ж, жизнь продолжается. И уже в следующую пятницу есть шанс реабилитироваться в домашней игре с неуступчивым «Ростовом» Валерия Карпина.