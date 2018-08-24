«Арсенал» уступил «Ростову»: 0:1

Фото ПФК «Арсенал»

Матч окончен. Счет 0:1 — увы, «Арсенал» сегодня проиграл. Ковер снова принес удачу - «Ростов» забил единственный гол с пенальти, назначение которого было весьма и весьма спорным. Но наши ребята бились до последнего. «Арсенал», верим в тебя! Все победы впереди!

90+4' Едва-едва Нигматуллин успел вернуться к своим воротам и помешал Зуеву забить!

90+3' Угловой у ворот «Ростова» — «Арсенал» всей командой, даже вместе с Нигматуллиным, в штрафной гостей!

90+2' Шомуродов сейчас едва не забил второй гол в ворота «Арсенала»… Но мяч слетел с ноги и ушел за лицевую.

90' Добавлено 4 минуты.

90' Хагуш в штрафной: неудачный навес на Кангву, который в падении попытался пробить, но ничего не вышло.

89' Мяч покинул пределы стадиона. Можно расходиться) Шутка.

88' Только Зуев вышел на поле — и сразу наиграл на желтую карточку. Первую в игре, между прочим — на 88-й минуте! Придержал руками Денисова.

87' Последнюю замену делает Валерий Карпин: вместо Ионова, автора единственного гола, выходит Александр Зуев.

86' Эх, какой шанс сейчас был у Ткачева!.. Мяч прилетел в штрафную точно на Сергея, но тот ошибся в подборе и не сумел как следует пробить. Подарок судьбы упущен.

83' Быстрая атака от «Арсенала»: Горбатенко бил по воротам, но Абаев был начеку. Он зафиксировал мяч в руках, не давая возможности подбежавшему Кангве закончить начатое.

82' Штанга! Штанга играет сегодня за «Арсенал» — Гулиев с дальней дистанции попадает сначала в Нигматуллина, а затем мяч рикошетом летит в каркас ворот.

81' Сигурдссон не дает Джорджевичу ни единой возможности нанести удар по воротам Абаева. Держит нашего нападающего, пока мяч не уходит за лицевую.

79' Очередной угловой «Арсенала» прерывает Абаев — в красивом прыжке играет на выходе голкипер «Ростова».

78' Кангва сместился на правый край, прострелил и попал в соперника. Только угловой.

76' А вот и вторая замена у «Ростова». Вместо Салетроса игру продолжит Артур Юсупов.

75' Последняя замена у «Арсенала». Кирилл Комбаров поле покидает, вместо него появляется Анри Хагуш. Он же получает капитанскую повязку. Все три замены «Арсенала» направлены на взвинчивание скоростей в атаках. Будем надеяться, это принесет свои плоды.

73' Вилюш в своей штрафной перекувыркнулся через высоченного Джорджевича, упал на газон и долго не может встать. На поле медики.

72' Двойная замена у «Арсенала». Вместо Берхамова на поле появляется Кангва, а вместо Бакаева — Лесовой.

68' Еще пара безрезультатных попыток «Ростова» упрочить свое преимущество. Сначала Салетрос навесил в штрафную с углового, где справилась наша защита, а затем Гацкан пробил из-за пределов штрафной. Удар блокирован.

66' Замена у «Ростова». Шомуродов вместо Сигурдарсона.

65' Ионов против Нигматуллина — первый оказался удачливее. 0:1 на табло в пользу «Ростова». Отметим, что момент с назначением пенальти был довольно спорным, так как игрок «Ростова» был в офсайде. Но судейское решение уже вынесено…

64' Мяч попал в руку Денисову. Пенальти в ворота «Арсенала». Гол.

60' Бакаев падает в штрафной «Ростова» после столкновения с Гацканом. Арбитр показал, что нарушения не было. Бакаев раздосадованно ругается — ему очень хотелось пенальти.

59' А нет! Четвертый угловой подряд все-таки стал интересным! Кирилл Комбаров, который прибежал на подачу стандарта, с близкого расстояния головой направил мяч в сторону ворот, но совсем чуть-чуть промахнулся.

58' В первом тайме у «Ростова» было три угловых подряд, а теперь то же самое у «Арсенала» — причем с того же угла. Результат, тоже кстати, такой же — никакой…

56' Попытка удара от Джорджевича заблокирована защитниками «Ростова».

54' «Арсенал» пытается прорваться в штрафную гостей через центр, но допускает много неточностей в передачах, осложняя достижение своей цели.

52' Гацкану достается по голове в верховом единоборстве в центре поля.

51' Гулиев! Подбежал к линии штрафной и пробил — мяч отрикошетил от нашей защиты. Вторым темпом пошел Сигурдарсон, после его удара мяч оказался в руках Нигматуллина, а судья практически одновременно зафиксировал офсайд.

48' Бакаев продемонстрировал силу воли, прорвавшись по флангу и каким-то чудом вывернувшись из рук Ингасона. Но мяч ушел за пределы поля после его навеса в штрафную «Ростова».

46' «Арсенал» стартовал с атаки, но мяч в итоге оказался в руках Абаева.

46' Наставники команд обошлись без замен в перерыве.

46' Второй тайм!

Давай, «Арсенал», нам нужен гол!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Рагнар Сигурдссон, защитник «Ростова»:

- У нас было немного шансов в первом тайме, соперники лучше контролируют мяч. Нам надо начинать создавать моменты и попытаться выиграть, чтобы продемонстрировать свой характер.

Александр Денисов, защитник «Арсенала»:

- Многовато борьбы. Мы знали, что «Ростов» неуступчивая команда и готовились к этому. Во втором тайме нам нужно прибавлять за счет контроля мяча, играть низом, менять направление атак, делать острые передачи с флангов и по центру.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

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Перерыв. Первый тайм позади, счет 0:0. По больше части скучные 45 минут, разве что в конце «Арсенал» немного разыгрался и создал несколько опасных моментов у ворот соперника. Ну и еще можно выделить штрафной в исполнении Горбатенко на 12-й минуте. Больше особо и вспомнить не о чем.

45' Страсти закипели! Неприятный момент у ворот Нигматуллина, но Альваресу удается отвести опасность. А затем Виктора сбивает Скопинцев. Только Альварес завелся и пошел выяснять отношения, как прозвучал свисток арбитра — первый тайм окончен.

43' Воу-воу! Разыгрались, наконец-то! Снова Ткачев! Но мяч предательски попадает в сетку с внешней стороны.

41' Ну ничего себе! Вот он, удар в створ по воротам «Ростова» — с игры! Ткачёв после скидки Джорджевича пробил в дальний угол. Но Абаев все-таки дотянулся до мяча кончиками пальцев. Этого хватило, чтобы мяч ушел за пределы поля.

39' Ткачев сильно бил со стандарта далеко от ворот «Ростова». Надеялся, наверное, что кто-то из партнеров сумеет зацепиться за мяч, но увы — попал в кого-то из ростовских защитников.

38' А вот слабая попытка «Арсенала» — Бакаев отправил мяч в аут вместо навеса в штрафную.

36' Опа! Сглазили! Вот и острота и эмоция, только у ворот «Арсенала» все это произошло. Ионов прошел по флангу, прострелил в штрафную, где мяча ждал Скопинцев! Но защитники оружейников успели сориентироваться и помешать плану «Ростова».

36' Минут десять до конца первого тайма, у нас все еще продолжается какая-то тягомотина на поле.

34' «Нужен гол», — скандируют трибуны. Да, хотелось бы хотя бы каких=то опасных моментов… А там, может, и гол будет.

32' Бакаев отчаянно борется сначала с двумя, а потом и с тремя игроками «Ростова», падает, поднимается и продолжает удерживать мяч. Но все-таки затоптали нашего игрока, арбитр считает, что никакого нарушения не было. Может, и не было, но трибуны негодуют — свистят.

29' Тооолько-только разогнал «Арсенал» атаку — свисток. Джорджевич в офсайде! Уже, кстати, второй раз в этом матче.

28' Очень много борьбы в центре поля, без остроты. Но нельзя сказать, что команды не заинтересованы в созидании атак. Наоборот, пытаются что-то изобрести, но то мешают защитники соперника, то собственные ошибки.

25' Вот прям очень сильно показалось (и не только нам), что после скидки головой партнера на своей половине поля Гацкан сыграл рукой. Но судья этого не увидел. Или просто проигнорировал.

24' Голкипер «Ростова» Абаев пытается разогнать атаку своей команды, отправляя мяч на половину поля «Арсенала». Вот только никого, кроме канониров, там нет.

22' Игра замерла. Относительно «яркий» эпизод последних минут — это как мяч секунд 20−30 метался по головам футболистов в центре поля. Никак не получалось опустить снаряд на траву.

19' Несколько угловых подряд у ворот Нигматуллина. И несколько сгоревших нервных клеток у фанатов «Арсенала». К счастью, обошлось без по-настоящему серьезных опасностей.

16' Треть первого тайма позади. «Арсенал» играет первым номером, территориальное преимущество точно за красно-желтыми. И пока удар Горбатенко со штрафного остается единственным по-настоящему опасным моментом.

13' Первый фол «Арсенала»: Ткачев «уронил» Гулиева. Все еще без карточек пока, арбитр дает играть и не сбивает естественный ритм матча.

12' Удар по воротам «Ростова»! Стандарт исполнил Горбатенко, мяч прошел рядом со штангой. Пристреливается Игорь, следующий должен быть в створ.=)

11' Снова Бакаев пострадал на подходах к штрафной площади «Ростова». Будет штрафной!

10' Трибуны зарядили «Оружейная столица». Хорошая заполняемость сегодня! Не все уехали на дачи в последние летние выходные.

8' Болельщики «Арсенала» негодуют: Ингасон грубовато сбил Бакаева. Арбитр пока обходится без предупреждений.

7' Небольшой оффтоп: ковер из Ростова все-таки на стадионе!!! Висит рядом с гостевой трибуной, украшает заграждение.

6' Штрафной у «Арсенала». Подавал Ткачев, но голкипер соперников Илья Абаев играет на выходе, кулаком выбивая мяч — прям зеркальное отражение того, что парой минут ранее сделал Нигматуллин.

4' Первый угловой в матче тоже в исполнении «Ростова». Розыгрыш мяча, а затем заброс в штрафную — там начеку наш голкипер Артур Нигматуллин.

3' А вот и первая атака «Арсенала». Защита «Ростова» тоже надежна.

2' Первую атаку в матче провел «Ростов» — Паршивлюк с правого фланга подал в штрафную площадь «Арсенала». Правда, наши защитники не дали ей стать опасной.

1' Первый удар по мячу в центре поля нанесли ростовчане.

1' Стартовый свисток.

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Отметим, что все матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги и Первенства России по футболу среди молодёжных команд начнутся с минуты молчания в память об Алексее Александровиче Парамонове — заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере РСФСР, ветеране Великой Отечественной войны, заслуженном работнике физической культуры и спорта РФ, Олимпийском чемпионе 1956 года в составе сборной СССР. Он скончался в Москве на 94-м году жизни.

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных.

В «Арсенале» серьезные перестановки по сравнению с прошлым туром: в воротах Нигматуллин вместо Левашова, Кангва не в старте, вернулись Берхамов и Альварес.

0' Цитаты наших футболистов перед матчем:

0' Поражение «Арсенала» в четвертом туре в матче с ЦСКА, конечно, серьезно выбило из колеи всех болельщиков нашего тульского клуба. И сегодня мы все рассчитываем на победу канониров — надо поскорее забыть фиаско прошлых выходных. К тому же статистика на стороне «Арсенала» — в трех последних очных поединках мы ни разу не уступили «Ростову». Но легко точно не будет — соперник, напротив, на подъеме после крупной победы над «Енисеем». Одно можно сказать точно: нас ждет интересная игра! Кстати, занимательный факт (тоже из статистики): «Арсенал» и «Ростов» в премьер-лиге ни разу не играли по нулям. Надеемся, и сегодня увидим голы (в ворота «Ростова»).

0' Развлекаемся, пока ждем матч!

Если вы следите за нашим блогом «Утро в Туле», то наверняка помните историю, которую мы публиковали 22 августа. В прошлом туре во время матча «Ростов» — «Енисей» один из болельщиков ростовского клуба развернул на трибунах обычный домашний ковер. Объяснил это тем, что хотел разрядить обстановку и создать домашнюю атмосферу на стадионе.

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев, после чего в твиттере команды объявили, что ищут фаната с ковром. А соперники пошутили, что магический ковёр стал талисманом ростовчан. 20 августа «Ростов» связался с фанатом, принёсшим ковёр, и предложил передать его на базу для хранения. Полотно постелили на полу в прихожей и пообещали вывешивать его во время матчей как талисман.

А 21 августа «Ростов» сделал ещё один шаг к тому, чтобы сделать ковёр своим талисманом — открыл предзаказ на форму в цветах ковра. Одну из них наш сегодняшний соперник привез сегодня с собой в Тулу — ее уже показывали в телетрансляции!

Кстати, тому болельщику, который принес ковер на стадион, подарили поездку на сегодняшний матч в Туле. Так что, возможно, мы увидим сегодня ростовский ковер на трибунах Центрального стадиона! Интересно, а из наших кто-нибудь с самоваром пришел?)))

0' Антураж перед матчем «Арсенал» — «Ростов» от пресс-службы нашего клуба:

0' Добрый вечер пятницы, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в 19.30 на Центральном стадионе Тулы прозвучит стартовый свисток на матч «Арсенал» — «Ростов». Конечно, лучше всего смотреть этот матч на стадионе, но если у вас не получилось, не расстраивайтесь — присоединяйтесь к текстовой трансляции игры на Myslo. Болеем за красно-желтых вместе с нами!