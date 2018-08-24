Новый корпус Тульской детской областной больницы готов на 90%

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во втором корпусе работы выполнены лишь наполовину – в октябре подрядчики приступят к чистовой отделке.

Строительные работы в новых корпусах детской областной больницы идут полным ходом. Первый, палатно-боксированный корпус готов на 90% – подрядчик завершил внутреннюю чистовую отделку помещений, идёт монтаж сантехники, а в сентябре начнётся поставка и установка медицинского оборудования. Параллельно идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Новый корпус рассчитан на 90 койко-мест для совместного пребывания матери и ребенка – каждая палата будет оборудована санузлом и индивидуальной вентиляцией, которая исключит возможность заражения ребенка другой инфекцией.

Во втором корпусе работы выполнены на 50%. Само здание полностью готова, а к чистовой отделке и монтажу коммуникаций рабочие приступят в октябре. Сейчас на стройке задействованы 75 рабочих, осенью их численность увеличат больше, чем вдвое. Во втором корпусе расположат лабораторию, оборудование для РКТ и МРТ. Туда же полностью переедет гематологическое отделение.

Пока оно рассчитано на шесть палат общего пребывания, в новом корпусе откроют двадцать индивидуальных палат для детей с родителями. В каждой будет отдельный санузел и всё, необходимое для комфортного лечения. Освободившиеся помещения отдадут пульмонологическому отделению, увеличат число учебных и игровых комнат.

Строительство новых корпусов детской областной больницы проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Для финансирования работ были привлечены средства из федерального бюджета. Стоимость работ превышает 1,5 млрд рублей.