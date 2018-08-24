новости
новости
Регистрация
Новый корпус Тульской детской областной больницы готов на 90%
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новый корпус Тульской детской областной больницы готов на 90%

Во втором корпусе работы выполнены лишь наполовину – в октябре подрядчики приступят к чистовой отделке.

Строительные работы в новых корпусах детской областной больницы идут полным ходом. Первый, палатно-боксированный корпус готов на 90% – подрядчик завершил внутреннюю чистовую отделку помещений, идёт монтаж сантехники, а в сентябре начнётся поставка и установка медицинского оборудования. Параллельно идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Новый корпус рассчитан на 90 койко-мест для совместного пребывания матери и ребенка – каждая палата будет оборудована санузлом и индивидуальной вентиляцией, которая исключит возможность заражения ребенка другой инфекцией.  

Во втором корпусе работы выполнены на 50%. Само здание полностью готова, а к чистовой отделке и монтажу коммуникаций рабочие приступят в октябре. Сейчас на стройке задействованы 75 рабочих, осенью их численность увеличат больше, чем вдвое. Во втором корпусе расположат лабораторию, оборудование для РКТ и МРТ. Туда же полностью переедет гематологическое отделение.

Пока оно рассчитано на шесть палат общего пребывания, в новом корпусе откроют двадцать индивидуальных палат для детей с родителями. В каждой будет отдельный санузел и всё, необходимое для комфортного лечения. Освободившиеся помещения отдадут пульмонологическому отделению, увеличат число учебных и игровых комнат.

Строительство новых корпусов детской областной больницы проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Для финансирования работ были привлечены средства из федерального бюджета. Стоимость работ превышает 1,5 млрд рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Детская областная больницастроительство новых корпусов детской больницымедицинаинициатива губернатора Алексея Дюмина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» уступил «Ростову»: 0:1
«Арсенал» уступил «Ростову»: 0:1
Под Тулой при столкновении «Лады Приоры» и «КамАЗа» погибли четыре человека
Под Тулой при столкновении «Лады Приоры» и «КамАЗа» погибли четыре человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.