В Туле пройдёт закрытие проекта «Нескучный город»

В субботу, 25 августа, на площади Ленина пройдёт грандиозный праздник.

В последнюю субботу лета состоится закрытие городского проекта «Нескучный город», который реализуется в Туле по поручению губернатора Алексея Дюмина. Myslo публикует программу праздника:

18.00 – шоу-программа для детей. Вместе с сестрами Лизой и Розой Барбоскиными ребята отправятся на «Научное шоу» к двум веселым профессорам Взрывалкину и Химичкиной, побывают на «Иллюзион-шоу» в необычной школе магии и чудес Ильи Коржова.

18.45 – ZUMBA Open Air от ведущих фитнес-инструкторов Тулы для всех, кто любит активный отдых и незабываемые эмоции.

19.00 – гала-концерт. На одной сцене соберутся самые яркие представители тульской эстрады: хореографические коллективы «Планета KIDS» и «Браво», вокальный коллектив «Тоника», вокалисты Владимир Мискарян, Виктория Степанова, Тори Блэцмин.

Всем гостям праздника обеспечен заряд бодрости и позитивного настроения от танцевального коллектива «NEO». В 20.00 на сцену выйдут популярные DJ – SHOW MIX, Batlle – Tuls, Ivan Alto, Wegue, Tonny Milton. Создать хорошее настроение помогут ведущий Андрей Лёвин и MC Максим Леуцкий.