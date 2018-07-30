Аналитика: «Арсенал» не выиграл, но вошел в историю

Фото Алексея Пирязева.

Тем не менее команда впервые в своей истории набрала очки в стартовом туре, это тоже своего рода рекордное достижение.

15 000 культурных людей

К старту в Премьер-лиге у «Арсенала» счет особый. Еще ни разу в первом туре тульская команда не сумела забить гол и ни разу до встречи с «Динамо» не брала очки. Более того, в первом туре над «Арсеналом» традиционно брал верх будущий чемпион — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» соответственно. И вот как минимум одна тенденция прервалась — красно-желтые наконец сумели на старте сделать первый положительный взнос в турнирную таблицу. Что касается чемпионства, то заглянем в турнирную таблицу по окончании сезона. В конце концов может сработать другая примета — чемпионом станет тот, кто первым обыграет «Арсенал» в чемпионате. В ближайшие туры этот шанс есть последовательно у «Зенита», «Ахмата» и ЦСКА. д'Артаньян, как многие читали, говорил по этому поводу примерно следующее: «Господин Атос имеет право первым убить меня, и это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос; обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто».

Но о поражениях пока думать не хочется. Новый сезон, новые надежды, новый тренер. Болельщики присматриваются к обновленной команде, а главный тренер — к обстановке, в которой придется играть. Похоже, атмосфера на стадионе произвела на него сильное впечатление. На послематчевой пресс-конференции Кононов отдельно отметил то, как трибуны поддерживают свою команду и высказал за это благодарность болельщикам.

Матч с «Динамо» стал также одним из самых посещаемых в туре. Несмотря на то, что в нашем городе нет нового стадиона, выстроенного к чемпионату мира, зрители шли и шли. На старенький, но намоленный поколениями болельщиков стадион, построенный самими горожанами еще в пятидесятые годы прошлого века.

В итоге на трибунах оказалось более пятнадцати тысяч весьма культурных по меркам российского чемпионата людей. Даже забитый до отказа фанатский сектор гостей вел себя не по-московски прилично. Файеры почти не зажигали, матом не скандировали, даже про «Спартак» ни разу не спели. Может, и правда наследие чемпионата мира сказывается? Скоро и шелуху от семечек по примеру японцев за собой будем убирать. Во всяком случае в Туле традиционно уже идут на стадион семьями с детьми, или со своими девушками. А что еще надо для хорошего праздника? Разве что забитые мячи.

Плюс удаление — минус пенальти

К сожалению, порадовать зрителей голами в первом матче сезона «Арсенал» не смог. Но, думается, и не разочаровал. Особенно на фоне соперника, задачи которого стали очевидны уже на восьмой минуте. Динамовец Теттех, оказавшись на газоне, жестко лягнул ногой Горана Чаушича и тут же был удален с поля. Характерно, что справедливость предъявленной красной карточки не оспаривал потом никто. Даже главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча сказал, что Теттех подвел команду и будет наказан.

Ясно, что, получив минус одного игрока в составе уже на первых минутах, «Динамо» сосредоточилось в первую очередь на том, чтобы не пропустить. В принципе, если пофантазировать, то стиль игры с коротким перепасом и быстрыми перемещениями футболистов, о котором говорит Олег Кононов, настроен на то, чтобы взламывать такую выстроенную оборону. Но для этого в первую очередь нужно иметь команду, уже набравшую ход. В стартовой же игре у «Арсенала» не очень получались передачи в такт партнеру, не всегда хватало понимания. Тем более в игре с «Динамо», которое при Дмитрии Хохлове не только играет максимально собранно, но и в любой момент может наказать соперника за потерю бдительности. Как это произошло с «Арсеналом» весной, когда, поведя в счете, туляки пропустили два мяча со стандартов.

Но даже при таком ходе событий шансы на взятие ворот у хозяев поля были. В первом тайме, вероятно уже держа в голове предъявленную красную карточку, главный судья матча не решился назначить пенальти в ворота «Динамо» за нарушение против Кангвы. Характерно, что даже Кононов после матча на этом эпизоде не стал акцентироваться, хотя телеповторы говорят о том, что пенальти скорее был, чем не был.

После перерыва Кононов усилил атаку перестановками в линии нападения. На позицию ложной «девятки», как ее определил главный тренер, то есть центрального нападающего, выдвинулся Ткачев. А фланги усилились смещением Кангвы, а затем выходом Лесового. И это очень скоро могло принести успех — хороший момент не реализовал Кангва, наносивший удар с острого угла. «Динамо» выручил Шунин.

Наилучшая возможность открыть счет была у Горбатенко, наносившего удар из убойной позиции, фактически без помех. Увы, направить мяч в сторону от Шунина не удалось, и динамовский вратарь с этой угрозой опять справился.

Хорош был и его коллега по другую сторону поля. У Михаила Левашова работы было не очень много, но когда надо он себя проявил. Единственная серьезная оплошность в обороне могла стоить «Арсеналу» гола, но Левашов успел сложиться и отбить мяч из нижнего угла после удара из гущи игроков динамовца Рыкова.

Структура игры Олега Кононова

При всем том, что многие болельщики уже называют нынешнюю селекцию провальной, констатируем в очередной раз: практически весь прошлогодний состав «Арсенал» сохранил, о чем весьма показательно говорит набор игроков, который начал игру с «Динамо». Новые игроки, безусловно, нужны, и они скорее всего будут. Но с другим набором качеств; либо системообразующие — какими были Дзюба или Сунзу, либо на перспективу. В матче с «Динамо» мы увидели сразу двух новичков, которые соответствуют этим критериям.

Болгарин Костадинов фактически пришел на смену Боуручану и добавил надежности в центре поля, выжигая, как и полагается опорнику, большинство зарождающихся атак соперника. Лесовой же зажег огонь в атаке ровно в тот момент, когда и нужно было усилить давление на подуставшего в обороне соперника. Он и в обводку лез, и, когда надо, придерживал мяч у себя, даже обостряющие передачи пытался исполнять максимально надежно. В конце концов наработал на свой почти голевой момент, но удар наносил уже в единоборстве с защитником и без особых шансов на успех. Кстати говоря, такого яркого дебюта в «Арсенале» именно молодого футболиста за последние годы тоже не припомнить.

История с Костадиновым и Лесовым говорит скорее в плюс, чем в минус арсенальской селекции.

Футболисты в команду ищутся на вырост, с прицелом на то, что они усилят команду и подойдут под тренерский стиль Кононова.

Наверное, пригодился бы и Жоаозиньо, вышедший сейчас против «Арсенала» в футболке «Динамо». Как говорят, он уже готов был заключить контракт с тульским клубом, но в последний момент существенно увеличил желаемый свой гонорар. В Туле в торги не стали вступать, а для «Динамо» они оказались приемлемы. Опять же кто в этой истории прав покажет время. Но желание работать исключительно в рамках существующего бюджета нельзя не приветствовать. О том, как бывает наоборот, когда подписываются контракты, а потом ищутся на них деньги, уже говорено много.

Опять же главный селекционный успех «Арсенала» этого лета — специалист, имеющий свой тренерский почерк, с понятными тренерскими принципами, предпочитающий атакующий футбол, но по четко расписанным схемам. Вот и после матча с «Динамо» Олег Георгиевич с удовлетворением говорил о том, что футболисты весь матч «держали структуру игры», и вообще разделяют его принципы. Нужно время на перестройку, а его катастрофически не хватает, сезон уже стартовал. Также Кононов отметил, что в его задумках «Арсенал» должен показывать красивый, но рациональный футбол, преимущественно с игрой низом. Надо играть быстрее и создавать больше возможности для взятия ворот.

Отметим и еще один его интересный тезис. «У нас серьезная конкуренция в полузащите. Иностранцы знают, что должны быть сильнее, и если не готовы конкурировать на равных с игроками из России, будут сидеть на лавке. Берхамов был сильнее Костадинова на сборах. Сейчас они сравнялись. Жду, что болгарин быстро наберет свои кондиции».

И, наверное, о главном, что волнует сейчас всех болельщиков — чего ждать от «Арсенала» в новом сезоне. Кононов в какой-то мере ответил на это, рассказывая о своей встрече с Алексеем Дюминым. Он сказал, что губернатор поставил задачу как минимум сохранить те позиции, которые были в прошлом сезоне, и в первую очередь не опуститься ниже. Думается, если главный тренер соглашается с этими требованиями, то он представляет, как команда будет улучшать игру, за счет чего комплектоваться и закреплять прошлогодние позиции. А значит, нас ждет очень интересный сезон.

Олег Кононов:

«Рассчитывали, что все-таки дожмем соперника, имея на одного футболиста больше. Не получилось, хотя моменты были. Работаем над тем, чтобы создавать больше остроты у ворот соперника.

статистика

«Арсенал» — «Динамо» — 0:0

29 июля. Тула. Центральный стадион, 15646 зрителей. Судьи Станислав Васильев (Ижевск), Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов (Костадинов, 58), Григалава, Комбаров, Кангва (Ивакин, 82), Ткачев, Хагуш, Чаушич, Горбатенко, Александров (Лесовой, 58).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Теттех, Панченко, Черных (Темников, 84), Жоаозиньо (Соснин, 90+), Козлов, Соу, Шунич, Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич (9), Берхамов (52), Марков (87), Григалава (89).

На 8-й минуте удален Теттех.

Удары (в створ): 11 (6) — 6 (4). Угловые: 4 — 1. Голевые моменты: 2 — 1.