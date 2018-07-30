новости
новости
Регистрация
Аналитика: «Арсенал» не выиграл, но вошел в историю
Фото Алексея Пирязева.

Аналитика: «Арсенал» не выиграл, но вошел в историю

В стартовом туре Премьер-лиги тульский «Арсенал» не сумел обыграть «Динамо», оставив забитые мячи на ближайшее будущее.

Тем не менее команда впервые в своей истории набрала очки в стартовом туре, это тоже своего рода рекордное достижение.

15 000 культурных людей

К старту в Премьер-лиге у «Арсенала» счет особый. Еще ни разу в первом туре тульская команда не сумела забить гол и ни разу до встречи с «Динамо» не брала очки. Более того, в первом туре над «Арсеналом» традиционно брал верх будущий чемпион — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» соответственно. И вот как минимум одна тенденция прервалась — красно-желтые наконец сумели на старте сделать первый положительный взнос в турнирную таблицу. Что касается чемпионства, то заглянем в турнирную таблицу по окончании сезона. В конце концов может сработать другая примета — чемпионом станет тот, кто первым обыграет «Арсенал» в чемпионате. В ближайшие туры этот шанс есть последовательно у «Зенита», «Ахмата» и ЦСКА. д'Артаньян, как многие читали, говорил по этому поводу примерно следующее: «Господин Атос имеет право первым убить меня, и это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос; обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто».

Но о поражениях пока думать не хочется. Новый сезон, новые надежды, новый тренер. Болельщики присматриваются к обновленной команде, а главный тренер — к обстановке, в которой придется играть. Похоже, атмосфера на стадионе произвела на него сильное впечатление. На послематчевой пресс-конференции Кононов отдельно отметил то, как трибуны поддерживают свою команду и высказал за это благодарность болельщикам.

Матч с «Динамо» стал также одним из самых посещаемых в туре. Несмотря на то, что в нашем городе нет нового стадиона, выстроенного к чемпионату мира, зрители шли и шли. На старенький, но намоленный поколениями болельщиков стадион, построенный самими горожанами еще в пятидесятые годы прошлого века.

В итоге на трибунах оказалось более пятнадцати тысяч весьма культурных по меркам российского чемпионата людей. Даже забитый до отказа фанатский сектор гостей вел себя не по-московски прилично. Файеры почти не зажигали, матом не скандировали, даже про «Спартак» ни разу не спели. Может, и правда наследие чемпионата мира сказывается? Скоро и шелуху от семечек по примеру японцев за собой будем убирать. Во всяком случае в Туле традиционно уже идут на стадион семьями с детьми, или со своими девушками. А что еще надо для хорошего праздника? Разве что забитые мячи.

Плюс удаление — минус пенальти

К сожалению, порадовать зрителей голами в первом матче сезона «Арсенал» не смог. Но, думается, и не разочаровал. Особенно на фоне соперника, задачи которого стали очевидны уже на восьмой минуте. Динамовец Теттех, оказавшись на газоне, жестко лягнул ногой Горана Чаушича и тут же был удален с поля. Характерно, что справедливость предъявленной красной карточки не оспаривал потом никто. Даже главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча сказал, что Теттех подвел команду и будет наказан.

Ясно, что, получив минус одного игрока в составе уже на первых минутах, «Динамо» сосредоточилось в первую очередь на том, чтобы не пропустить. В принципе, если пофантазировать, то стиль игры с коротким перепасом и быстрыми перемещениями футболистов, о котором говорит Олег Кононов, настроен на то, чтобы взламывать такую выстроенную оборону. Но для этого в первую очередь нужно иметь команду, уже набравшую ход. В стартовой же игре у «Арсенала» не очень получались передачи в такт партнеру, не всегда хватало понимания. Тем более в игре с «Динамо», которое при Дмитрии Хохлове не только играет максимально собранно, но и в любой момент может наказать соперника за потерю бдительности. Как это произошло с «Арсеналом» весной, когда, поведя в счете, туляки пропустили два мяча со стандартов.

Но даже при таком ходе событий шансы на взятие ворот у хозяев поля были. В первом тайме, вероятно уже держа в голове предъявленную красную карточку, главный судья матча не решился назначить пенальти в ворота «Динамо» за нарушение против Кангвы. Характерно, что даже Кононов после матча на этом эпизоде не стал акцентироваться, хотя телеповторы говорят о том, что пенальти скорее был, чем не был.

После перерыва Кононов усилил атаку перестановками в линии нападения. На позицию ложной «девятки», как ее определил главный тренер, то есть центрального нападающего, выдвинулся Ткачев. А фланги усилились смещением Кангвы, а затем выходом Лесового. И это очень скоро могло принести успех — хороший момент не реализовал Кангва, наносивший удар с острого угла. «Динамо» выручил Шунин.

Наилучшая возможность открыть счет была у Горбатенко, наносившего удар из убойной позиции, фактически без помех. Увы, направить мяч в сторону от Шунина не удалось, и динамовский вратарь с этой угрозой опять справился.

Хорош был и его коллега по другую сторону поля. У Михаила Левашова работы было не очень много, но когда надо он себя проявил. Единственная серьезная оплошность в обороне могла стоить «Арсеналу» гола, но Левашов успел сложиться и отбить мяч из нижнего угла после удара из гущи игроков динамовца Рыкова.

Структура игры Олега Кононова

При всем том, что многие болельщики уже называют нынешнюю селекцию провальной, констатируем в очередной раз: практически весь прошлогодний состав «Арсенал» сохранил, о чем весьма показательно говорит набор игроков, который начал игру с «Динамо». Новые игроки, безусловно, нужны, и они скорее всего будут. Но с другим набором качеств; либо системообразующие — какими были Дзюба или Сунзу, либо на перспективу. В матче с «Динамо» мы увидели сразу двух новичков, которые соответствуют этим критериям.

Болгарин Костадинов фактически пришел на смену Боуручану и добавил надежности в центре поля, выжигая, как и полагается опорнику, большинство зарождающихся атак соперника. Лесовой же зажег огонь в атаке ровно в тот момент, когда и нужно было усилить давление на подуставшего в обороне соперника. Он и в обводку лез, и, когда надо, придерживал мяч у себя, даже обостряющие передачи пытался исполнять максимально надежно. В конце концов наработал на свой почти голевой момент, но удар наносил уже в единоборстве с защитником и без особых шансов на успех. Кстати говоря, такого яркого дебюта в «Арсенале» именно молодого футболиста за последние годы тоже не припомнить.

История с Костадиновым и Лесовым говорит скорее в плюс, чем в минус арсенальской селекции.

Футболисты в команду ищутся на вырост, с прицелом на то, что они усилят команду и подойдут под тренерский стиль Кононова.

Наверное, пригодился бы и Жоаозиньо, вышедший сейчас против «Арсенала» в футболке «Динамо». Как говорят, он уже готов был заключить контракт с тульским клубом, но в последний момент существенно увеличил желаемый свой гонорар. В Туле в торги не стали вступать, а для «Динамо» они оказались приемлемы. Опять же кто в этой истории прав покажет время. Но желание работать исключительно в рамках существующего бюджета нельзя не приветствовать. О том, как бывает наоборот, когда подписываются контракты, а потом ищутся на них деньги, уже говорено много.

Опять же главный селекционный успех «Арсенала» этого лета — специалист, имеющий свой тренерский почерк, с понятными тренерскими принципами, предпочитающий атакующий футбол, но по четко расписанным схемам. Вот и после матча с «Динамо» Олег Георгиевич с удовлетворением говорил о том, что футболисты весь матч «держали структуру игры», и вообще разделяют его принципы. Нужно время на перестройку, а его катастрофически не хватает, сезон уже стартовал. Также Кононов отметил, что в его задумках «Арсенал» должен показывать красивый, но рациональный футбол, преимущественно с игрой низом. Надо играть быстрее и создавать больше возможности для взятия ворот.

Отметим и еще один его интересный тезис. «У нас серьезная конкуренция в полузащите. Иностранцы знают, что должны быть сильнее, и если не готовы конкурировать на равных с игроками из России, будут сидеть на лавке. Берхамов был сильнее Костадинова на сборах. Сейчас они сравнялись. Жду, что болгарин быстро наберет свои кондиции».

И, наверное, о главном, что волнует сейчас всех болельщиков — чего ждать от «Арсенала» в новом сезоне. Кононов в какой-то мере ответил на это, рассказывая о своей встрече с Алексеем Дюминым. Он сказал, что губернатор поставил задачу как минимум сохранить те позиции, которые были в прошлом сезоне, и в первую очередь не опуститься ниже. Думается, если главный тренер соглашается с этими требованиями, то он представляет, как команда будет улучшать игру, за счет чего комплектоваться и закреплять прошлогодние позиции. А значит, нас ждет очень интересный сезон.

Олег Кононов:

«Рассчитывали, что все-таки дожмем соперника, имея на одного футболиста больше. Не получилось, хотя моменты были. Работаем над тем, чтобы создавать больше остроты у ворот соперника.

статистика

«Арсенал» — «Динамо» — 0:0

29 июля. Тула. Центральный стадион, 15646 зрителей. Судьи Станислав Васильев (Ижевск), Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов (Костадинов, 58), Григалава, Комбаров, Кангва (Ивакин, 82), Ткачев, Хагуш, Чаушич, Горбатенко, Александров (Лесовой, 58).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Теттех, Панченко, Черных (Темников, 84), Жоаозиньо (Соснин, 90+), Козлов, Соу, Шунич, Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич (9), Берхамов (52), Марков (87), Григалава (89).

На 8-й минуте удален Теттех.

Удары (в створ): 11 (6) — 6 (4). Угловые: 4 — 1. Голевые моменты: 2 — 1.

Галерея
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 1
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 2
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 3
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 4
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 5
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 6
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 7
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 8
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 9
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 10
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 11
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 12
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 13
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 14
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 15
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 16
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 17
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 18
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 19
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 20
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 21
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 22
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 23
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 24
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 25
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 26
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 27
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 28
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 29
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 30
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 31
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 32
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 33
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 34
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 35
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 36
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 37
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 38
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 39
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 40
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 41
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 42
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 43
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 44
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 45
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 46
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 47
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 48
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 49
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 50
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 51
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 52
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 53
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 54
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 55
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 56
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 57
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 58
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 59
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 60
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 61
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 62
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 63
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 64
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 65
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 66
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 67
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 68
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 69
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 70
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 71
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 72
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 73
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 74
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 75
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 76
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 77
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 78
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 79
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 80
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 81
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 82
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 83
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 84
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 85
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 86
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 87
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 88
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 89
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 90
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 91
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 92
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 93
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 94
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 95
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 96
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 97
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 98
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 99
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 100
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 101
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 102
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 103
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 104
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 105
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 106
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 107
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 108
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 109
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 110
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 111
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 112
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 113
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 114
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 115
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 116
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 117
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 118
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 119
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 120
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 121
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 122
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 123
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 124
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 125
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 126
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 127
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 128
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 129
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 130
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 131
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 132
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 133
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 134
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 135
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 136
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 137
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 138
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 139
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 140
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 141
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 142
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 143
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 144
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 145
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 146
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 147
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 148
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 149
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 150
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 151
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 152
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 153
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 154
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 155
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 156
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 157
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 158
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 159
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 160
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 161
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 162
"Арсенал" - "Динамо", Фото: 163
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Теттех извинился перед Гораном Чаушичем и «Арсеналом» за грубую игру
Спорт
Теттех извинился перед Гораном Чаушичем и «Арсеналом» за грубую игру
сегодня, в 18:11, 6 310 2
Матч «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0
Спорт
Матч «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0
вчера, в 18:28, 78 5890 4
Матч «Арсенал – Динамо» рассудит Станислав Васильев из Ижевска
Спорт
Матч «Арсенал – Динамо» рассудит Станислав Васильев из Ижевска
28 июля, в 22:32, 13 2140 3
Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0
Спорт
Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0
28 июля, в 16:05, 6 1914 4
Все новости сюжета
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 15:23 +2
Другие статьи по темам
Люди
Олег Кононов
Место
Тула
Прочее
АрсеналДинамофутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школьница из Тульской области получила 100 000 рублей на восстановление пруда
Школьница из Тульской области получила 100 000 рублей на восстановление пруда
Тулякам советуют оформлять е-ОСАГО без помощи посредников
Тулякам советуют оформлять е-ОСАГО без помощи посредников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.