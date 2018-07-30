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Тулякам советуют оформлять е-ОСАГО без помощи посредников

Тулякам советуют оформлять е-ОСАГО без помощи посредников

Теперь оформить е-ОСАГО могут только собственник автомобиля или водитель, вписанный в полис.

В ином случае страховщик имеет право отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Как говорится в сообщении мегарегулятора, в последнее время все чаще за автолюбителя ОСАГО оформляет посредник. От таких действий может пострадать и страховая компания, и владелец автомобиля.

«Посредник может ввести на сайте страховщика ложные данные, чтобы занизить страховую премию — например, указать не автомобиль, а мотоцикл. После получения полиса „помощник“ изменяет его в графическом редакторе и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии», — уточняет управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков. Несложно догадаться, что страховую разницу аферист кладет себе в карман.

Поскольку страховщик не получил страховую премию, соответствующую установленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО может быть признан недействительным. Какие еще могут ждать неприятности автовладельца? В случае ДТП владельцу сомнительного полиса придется самостоятельно нести ответственность.

сегодня, в 15:06 +1
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Место
Тульская область

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