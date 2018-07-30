Школьница из Тульской области получила 100 000 рублей на восстановление пруда

Фото: министерство молодежной политики Тульской области.

Столько составил размер гранта за участие в конкурсе от «Росмолодёжи».

Свою награду Полина Трунова из Ширинского поселка Новомосковского района получила за участие во Всероссийском конкурсе «Хочу делать добро». Об этом сообщает министерство молодежной политики Тульской области.

Проект Полины — «Чистый водоем — чистая страна!» — был направлен на восстановление Байкала — именно так жители села называют местный пруд. Байкал пытались восстановить своими силами, но денег, как обычно, не хватало.

Благодаря стараниям старшеклассницы уже сейчас расчищено дно водоема, на будущий пляж завезен песок, установлены лавочки и беседки, оборудована детская и спортивная площадки. Также в пруду начинает появляться рыба.

Останавливаться на этом Полина не собирается: она планирует обратиться к местным властям за помощью в обеспечении притока свежей воды в пруд.