Рев мотора, грязь и невероятные прыжки: В Туле прошел чемпионат по мотокроссу

Фото Сергея Боброва.

В эти выходные состоялись чемпионат и первенство России по суперкроссу и традиционные соревнования на Кубок города.

Чемпионат России по суперкроссу проходит в классах 65, 85, 125, 250, open. На соревнования съехались 69 спортсменов из Тулы, Москвы, Челябинска, Казани, Сочи, Тамбова, Подольска, Уральска, Белгорода, из Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюмени и др.

Многие люди морщатся, когда говорят о мотоциклах: дескать, это небезопасно, да и глупо. Конечно, высокие скорости делают мотоспорт одним из самых опасных видов спорта, на то участникам и экипировка, во многом позволяющая им обойтись без травм.

Однако, мотокросс не только опасный, но и очень зрелищный вид спорта. Стадион «Металлург» собрал лучших гонщиков, способных убедить каждого своим мастерством. И мастерство это у всех разное: кто-то резво перелетал с трамплина на трамплин под восторженные «Вау!» от замершего зрителя, буквально вдавливая ручку газа; а кто-то — предпочитал стилю «сорвиголовы» некую предосторожность в целях своей безопасности.

Участников соревнований приветствовали глава администрации города Евгений Авилов, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, председатель Тульской областной федерации мотоциклетного спорта Сергей Щеглов.

Корреспонденты Myslo пообщались с участниками соревнований.

Вениамин Воронков, Санкт-Петербург, 16 лет:

- Занимаюсь уже 10 лет на профессиональном уровне, начал в 6. Был на этой трассе в том году, тогда приехал четвёртым, сейчас вот отыгрываю позиции. За год дорога не поменялась, только стала грязнее из-за дождя. Со старта я пошёл не очень хорошо, пришлось догонять, но я смог, и всё нормально пошло. Проблема была в том, что мотоцикл сразу забрызгали лужами, звук изменился. Я сначала не понял, что не так, но потом уже как-то привык.

Юрий Матвеев, Калуга:

- Трасса очень понравилась. Организаторы много переделали, дорога даже будто помогала ехать в определенных моментах. Проехал я вполне хорошо, по крайней мере, для меня достаточно. Мотоспортом 14 лет занимаюсь, результатом доволен.

Александр Золотых, Белгород:

- Мотокроссом занимаюсь для себя, не как профессионал. Это мое хобби. Модель моего байка «ktm 450» от австрийской фирмы. Он у меня с 2014 года. На трассу я приезжаю постоянно. Немножко грязновато, конечно, тяжело. А в остальном — все хорошо. Эмоции только положительные, как говорится «вперед, и с песней!» .

Владимир Сычев, 16 лет, Москва:

- Мой байк мне купили год назад. Перед соревнованиями, в основном, всегда покупают новый мотоцикл и тюнингуют его, потому что на некоторых гонках все зависит только от моторов… Занимаюсь этим профессионально. Готовился тщательно: всю зиму посещал спортзал, тренировался три раза в неделю. На мотокроссе я третий или четвертый раз. Финишировал пятым и результатом доволен. Трасса хорошая, хотя вчера поливал дождь.

Отметим, что самому юному участнику соревнований всего 7 лет, а самому старшему — 50.

Текст Александра Жданова и Дмитрия Малюкова.