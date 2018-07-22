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Двое туляков под видом полицейских ограбили прохожего

Двое туляков под видом полицейских ограбили прохожего

Злоумышленники потребовали у жертвы предъявить документы, а затем попросили сесть в машину. Доверчивый мужчина сначала ничего не заподозрил.

38-летний и 24-летний жители Тулы обвиняются в п. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

В ходе следствия установлено, что 29 апреля вечером мужчины ехали на автомобиле по ул. Металлургов. Проезжая мимо остановки транспорта «Декабристов», они остановились около прохожего.

Представившись сотрудниками полиции, злоумышленники попросили мужчину предъявить документы и сесть в автомобиль. Доверчивый туляк выполнил требование стражей порядка.

Лжеполицейские отобрали у жертвы
20 тысяч рублей, а чтобы мужчина не возмущался, ударили его в лицо.

Зломышленники увезли потерпевшего к Восточному обводу. Воспользовавшись тем, что двери автомобиля не были закрыты, мужчина забрал сумку и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, обвиняемые заключены под стражу. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшему возмещен частично в размере 10 000 руб.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:27 +5
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