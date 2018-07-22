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23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды

23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды

«Тулагорводоканал» проведет ремонтные работы.

23 июля в Туле с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пр. Ленина 92, 94, 96,
  • ул. Смидович 12-а, 10-а, 12, 7,
  • ул. Болдина 128.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на пр. Ленина, 96.

«Тулагорводоканал» предупреждает, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:15 0
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