23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды

23 июля в Туле с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

пр. Ленина 92, 94, 96,

ул. Смидович 12-а, 10-а, 12, 7,

ул. Болдина 128.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на пр. Ленина, 96.

«Тулагорводоканал» предупреждает, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.