23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды
«Тулагорводоканал» проведет ремонтные работы.
23 июля в Туле с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- пр. Ленина 92, 94, 96,
- ул. Смидович 12-а, 10-а, 12, 7,
- ул. Болдина 128.
Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на пр. Ленина, 96.
«Тулагорводоканал» предупреждает, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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