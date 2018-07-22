новости
новости
Регистрация
Матч «Арсенал» – «Анжи» закончился нулевой ничьей
Фото пресс-службы "Арсенала".

Матч «Арсенал» – «Анжи» закончился нулевой ничьей

Командам не удалось забить голы.

Сегодня, 22 июля, в Туле состоялся товарищеский матч «Арсенал» — «Анжи». Несмотря на вчерашний ливень, газон на Центральном стадионе оказался в хорошем состоянии.

Игра завершилась нулевой ничьей.

29 июля оружейники стартуют в Премьер-лиге. В этот день «Арсенал» примет на своем поле столичное «Динамо». Начало матча в 16.30.

 

«Арсенал» — «Анжи» Махачкала — 0:0

22 июля. Тула. Центральный стадион, 2900 зрителей. Судьи Владимир Сельдяков (Балашиха), Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Александр Самсонов (Балашиха).

«Арсенал»: Нигматуллин (Левашов, 46), Григалава (Крикуненко, 81), Хагуш, Беляев (Денисов, 81), Берхамов (Костадинов, 66), Ткачев (Мингазов, 74), Горбатенко, Чаушич (Ивакин, 74), Александров (Лесовой, 63), Комбаров (Сокол, 81), Кангва (Аджоев, 81).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков (Гапон, 68), Чансельор, Удалый, Гиголаев, Тетрашвили (Савичев, 80), Кулик (Кацаев, 80), Чайковский (Ондуа, 75), Рабиу, Мохаммад (Долгов, 46; Агаларов, 77), Калмыков (Маркелов, 46).

Предупреждения: Рабиу (70), Агаларов (82).

Галерея
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 1
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 2
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 3
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 4
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 5
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 6
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 7
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 8
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 9
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 10
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 11
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 12
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 13
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 14
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 15
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 16
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 17
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 18
"Арсенал" - "Анжи" товарищеский матч, Фото: 19
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Болельщиков приглашают на встречу с тульским «Арсеналом»
Спорт
Болельщиков приглашают на встречу с тульским «Арсеналом»
сегодня, в 16:31, 11 365 1
22 июля в Туле состоится матч «Арсенал» – «Анжи»
Спорт
22 июля в Туле состоится матч «Арсенал» – «Анжи»
17 июля, в 15:20, 19 1558 3
«Арсенал» уступил на сборах голландскому «Утрехту»
Спорт
«Арсенал» уступил на сборах голландскому «Утрехту»
17 июля, в 10:33, 2 570 1
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с командой Леонида Слуцкого
Спорт
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с командой Леонида Слуцкого
13 июля, в 23:16, 50 2876 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналфутболАнжи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды
23 июля в Туле по ряду адресов не будет воды
В Тульской области фестиваль «Бежин луг» посетили более 12 тысяч человек
В Тульской области фестиваль «Бежин луг» посетили более 12 тысяч человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.