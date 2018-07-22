Матч «Арсенал» – «Анжи» закончился нулевой ничьей

Фото пресс-службы "Арсенала".

Сегодня, 22 июля, в Туле состоялся товарищеский матч «Арсенал» — «Анжи». Несмотря на вчерашний ливень, газон на Центральном стадионе оказался в хорошем состоянии.

Игра завершилась нулевой ничьей.

29 июля оружейники стартуют в Премьер-лиге. В этот день «Арсенал» примет на своем поле столичное «Динамо». Начало матча в 16.30.

«Арсенал» — «Анжи» Махачкала — 0:0

22 июля. Тула. Центральный стадион, 2900 зрителей. Судьи Владимир Сельдяков (Балашиха), Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Александр Самсонов (Балашиха).

«Арсенал»: Нигматуллин (Левашов, 46), Григалава (Крикуненко, 81), Хагуш, Беляев (Денисов, 81), Берхамов (Костадинов, 66), Ткачев (Мингазов, 74), Горбатенко, Чаушич (Ивакин, 74), Александров (Лесовой, 63), Комбаров (Сокол, 81), Кангва (Аджоев, 81).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков (Гапон, 68), Чансельор, Удалый, Гиголаев, Тетрашвили (Савичев, 80), Кулик (Кацаев, 80), Чайковский (Ондуа, 75), Рабиу, Мохаммад (Долгов, 46; Агаларов, 77), Калмыков (Маркелов, 46).

Предупреждения: Рабиу (70), Агаларов (82).