В Тульской области фестиваль «Бежин луг» посетили более 12 тысяч человек

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне в селе Тургенево Чернского района прошел ставший уже традиционным фестиваль «Бежин луг».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в этом году мероприятие стало кульминацией празднования 200?летия Ивана Тургенева.

Татьяна Рыбкина передала гостям и участникам фестиваля приветствие Министра культуры РФ Владимира Мединского. Она также зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Фестиваль «Бежин луг» — масштабное событие как для Тульской области, так и для всей страны. Он объединяет представителей разных видов искусства: поэтического, изобразительного, музыкального и театрального. Сегодня мы можем ближе узнать писателя, увидеть пейзажи, которые вдохновляли его. Уверен, что каждый, кто хоть раз побывал здесь, захочет сюда вернуться, — говорится в приветствии главы региона.

Весь день на фестивале работали интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогли побывать на экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться в специальных фотозонах.

В рамках фестиваля открылся памятник Тургеневу.

Главными событиями стали показ спектаклей с участием как любительских, так и профессиональных коллективов из Тульской области и Москвы, а также фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье».

Завершился праздник концертом народного артиста Р. Ф. Олега Погудина, световым шоу на воде и праздничным фейерверком.

Фестиваль посетили более 12 тысяч человек.