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«Арсенал» уступил на сборах голландскому «Утрехту»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» уступил на сборах голландскому «Утрехту»

Игра завершилась со счетом 1:2.

16 июля тульский «Арсенал» сыграл на сборах в Австрии с голландским «Утрехтом». Команда Олега Кононова проиграла сопернику со счетом 1:2. У оружейников единственный гол с пенальти забил Сергей Ткачев на 20-й минуте.

Главный тренер тульской команды прокомментировал матч:

- Не хватило воли к победе. На поле нужно отдаваться до конца, к сожалению, мы этого не сделали. Мы отдали инициативу сопернику, а это всегда чревато. Неприятно, но нужно разобрать эту игру. В любом случае мы настраивались на победу. То, что проиграли — это плохо.

По словам Олега Кононова, многие игроки в силу разных причин еще не полностью готовы.

 

«Арсенал» — «Утрехт» Утрехт, Нидерланды — 1:2 (1:1)

16 июля. Австрия. Мондзеланд, стадион BWT. Судья Дитер Макенхамер (Австрия).

Голы: Ткачев (20, с пенальти, 1:0), Густафсон (28, 1:1), Макиенок (67, 1:2).

«Арсенал»: Левашов (Шамов, 79), Григалава (Денисов, 58), Хагуш, Беляев (Аджоев, 69), Костадинов (Берхамов, 58), Ткачев (Мингазов, 69), Горбатенко, Александров (Крикуненко, 69), Комбаров (Сокол, 69), Лесовой (Ивакин, 61), Кангва.

«Утрехт»: Йенсен, Ван дер Марел (Хугенхаут, 76), Гувара (Керк, 62), Кали, Оверем (Клайбер, 62), Густафсон (Йостен, 62), Дессерс (Макиенок, 46), Янссен (Леувин, 46), Трупе (Штридер, 62), Ван де Стрек (Гертлер, 46; Буссейд, 62), Эману (Маменги, 62).

Обзор матча:

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:33 +1
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