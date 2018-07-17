В Новомосковске мошенники представляются сотрудниками прокуратуры и просят «помочь материально»

Они звонят руководителям местных предприятий от имени надзорных органов и просят положить деньги на счет.

В прокуратуру Новомосковска поступают жалобы, что на телефоны местных жителей и руководителей предприятий звонят якобы сотрудники прокуратуры. Они сообщают о проведении проверки и просят положить деньги на некий счет.

Как рассказали Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области, некие лица действительно звонили на предприятия города и оставляли телефон для обратной связи, представляясь работниками надзорного органа. И как только им перезванивали, они начинали просить деньги.

Бдительные руководители не пошли на поводу у мошенников и обратились к прокурору Новомосковска Андрею Журбе, который инициировал проверку.

Выяснилось, что мошенники, которые звонят новомосковцам, находятся за пределами региона – в Тамбовской области. По окончании проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Прокурор Новомосковска Андрей Журба призывает граждан и представителей коммерческих структур проявлять бдительность.

При поступлении подозрительных звонков или писем следует незамедлительно сообщить об этом в соответствующие органы.